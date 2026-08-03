Zapatero pide al juez Calama poner "límites" a los agentes de la UDEF para investigar sus cuentas bancarias

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido al juez José Luis Calama que ponga "límites" a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para investigar sus cuentas. El motivo es que se queja de que acceder a todas sus operaciones podrí derivar en una investigación prospectiva.

La defensa de Zapatero ha presentado un recurso contra el auto del magistrado que solicitaba información sobre sus cuentas bancarias, con el objetivo de que establezca límites sobre la información que ha de recabar la UDEF.

El recurso se extiende a la investigación de las finanzas y las cuentas de las hijas del expresidente, así como de su secretaria Gertrudis Alcázar y del empresario Julio Martínez Martínez, que pide censurar la autorización del juez a la UDEF para "ampliar la información que considere pertinente sobre los referidos productos".

Con ello buscan que el magistrado revoque esa autorización genérica para buscar "información adicional" y que las ampliaciones cuenten con una "autorización judicial". Por ello cuestiona que se autorice a la UDEF a pedir las "comunicaciones internas" de los bancos con Zapatero como cliente, así como que los movimientos a analizar se extienda por periodos que no están siendo investigados.

Riesgo de que se haga público

Su abogado, Víctor Moreno, señala que "el resultado de la diligencia obtenida es una fotografía financiera completa de seis años y medio de la vida de seis personas físicas, entre ellas las dos hijas de mi representado, su secretaria y una tercera persona ajena al procedimiento y de trece mercantiles".

Del mismo modo que expresa el riesgo de que todos los datos puedan acabar siendo públicos, considerando esa publicación como "un riesgo real y no hipotético de exposición pública de datos íntimos ajenos".

No obstante, la defensa subraya que Zapatero no se opone a la obtención de información bancaria debido a que esos datos podrán "desvanecer la tesis policial central, altamente elucubrativa, de que habría todo un elenco de sociedades mercantiles que habrían servido para canalizar pagos" al expresidente socialista.

Cabe recordar que el expresidente está imputado por presunto tráfico de influencias y frauda fiscal y contrabando. Aún no ha explicado al juez el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho ubicado frente a la sede del PSOE. En una entrevista en TVE aseguró que las alahajas "estaban con todas las joyas de nuestras familias y otros regalos" y aseguro que iba a "aclararlo todo ante la justicia, es mi compromiso y mi deber".

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