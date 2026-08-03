Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Zapatero

Zapatero pide al juez Calama poner "límites" a los agentes de la UDEF para investigar sus cuentas bancarias

La defensa del expresidente señala el riesgo de que los datos puedan terminar siendo públicos.

José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero pide al juez Calama poner "límites" a los agentes de la UDEF para investigar sus cuentas bancarias | EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido al juez José Luis Calama que ponga "límites" a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para investigar sus cuentas. El motivo es que se queja de que acceder a todas sus operaciones podrí derivar en una investigación prospectiva.

La defensa de Zapatero ha presentado un recurso contra el auto del magistrado que solicitaba información sobre sus cuentas bancarias, con el objetivo de que establezca límites sobre la información que ha de recabar la UDEF.

El recurso se extiende a la investigación de las finanzas y las cuentas de las hijas del expresidente, así como de su secretaria Gertrudis Alcázar y del empresario Julio Martínez Martínez, que pide censurar la autorización del juez a la UDEF para "ampliar la información que considere pertinente sobre los referidos productos".

Con ello buscan que el magistrado revoque esa autorización genérica para buscar "información adicional" y que las ampliaciones cuenten con una "autorización judicial". Por ello cuestiona que se autorice a la UDEF a pedir las "comunicaciones internas" de los bancos con Zapatero como cliente, así como que los movimientos a analizar se extienda por periodos que no están siendo investigados.

Riesgo de que se haga público

Su abogado, Víctor Moreno, señala que "el resultado de la diligencia obtenida es una fotografía financiera completa de seis años y medio de la vida de seis personas físicas, entre ellas las dos hijas de mi representado, su secretaria y una tercera persona ajena al procedimiento y de trece mercantiles".

Del mismo modo que expresa el riesgo de que todos los datos puedan acabar siendo públicos, considerando esa publicación como "un riesgo real y no hipotético de exposición pública de datos íntimos ajenos".

No obstante, la defensa subraya que Zapatero no se opone a la obtención de información bancaria debido a que esos datos podrán "desvanecer la tesis policial central, altamente elucubrativa, de que habría todo un elenco de sociedades mercantiles que habrían servido para canalizar pagos" al expresidente socialista.

Cabe recordar que el expresidente está imputado por presunto tráfico de influencias y frauda fiscal y contrabando. Aún no ha explicado al juez el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho ubicado frente a la sede del PSOE. En una entrevista en TVE aseguró que las alahajas "estaban con todas las joyas de nuestras familias y otros regalos" y aseguro que iba a "aclararlo todo ante la justicia, es mi compromiso y mi deber".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

El CNI alertó al Ministerio del Interior del riesgo de una entrada masiva de migrantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

Publicidad

España

Imagen de archivo del empresario afín a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés

Una empleada de Red.es denuncia la "orden directa" de su jefe para eliminar información del empresario Juan Carlos Barrabés

José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero pide al juez Calama poner "límites" a los agentes de la UDEF para investigar sus cuentas bancarias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

El CNI alertó al Ministerio del Interior del riesgo de una entrada masiva de migrantes

Santos Cerdán
Santos Cerdán

Santos Cerdán niega las acusaciones de la UCO y se desvincula de la trama: "No se hizo nada ilegal"

Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos
Crisis Ceuta

La Audiencia Nacional pide un informe para investigar si la crisis de Ceuta responde a la acción de un "grupo criminal"

Alberto Nuñez Feijóo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal.
CRISIS MIGRATORIA

Feijóo y Abascal coinciden con los países de la UE y critican las políticas migratorias de Sánchez

La llegada masiva de migrantes a Ceuta enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez con la oposición en medio de una crisis migratoria, con críticas a la gestión del Ejecutivo tanto por su política migratoria como por la decisión del presidente de iniciar sus vacaciones.

Pedro Sánchez
Fin del curso político

Pedro Sánchez inicia sus vacaciones de verano acompañado de su familia en La Mareta (Lanzarote)

La Residencia donde se aloja el presidente del Gobierno fue un regalo del rey Hussein de Jordania al rey Emérito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez comparte su 'playlist' de Spotify en plena crisis migratoria en Ceuta y Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Delegación del Gobierno de Ceuta.

Marlaska dice no ser "adivino" para saber si una crisis migratoria como la de Ceuta volverá a repetirse

Feijóo

Feijóo asegura que esta crisis migratoria se produce por "las decisiones fallidas del Gobierno": "Es una vergüenza"

Publicidad