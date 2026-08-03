Una empleada de Red.es denuncia la "orden directa" de su jefe para eliminar información del empresario Juan Carlos Barrabés

La contable de la empresa pública Red.es Claudia C. ha denunciado ante la Policía que un superior le exigió borrar información contable de una adjudicación al empresario Juan Carlos Barrabés, amigo de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía Europea investigan tres adjudicaciones de esa sociedad pública al empresario al que la Gómez escribió cartas de recomendación.

La denuncia señala específicamente una de esas adjudicaciones, ganada en 2021 por la UTE formada por Innova Next (perteneciente al Grupo Barrabés) y la consultora KPMG. La licitación se realizó de "forma paralela", según la Guardia Civil, a otros dos que contaban con el apoyo por escrito de la esposa del presidente del Gobierno.

La denuncia indica que ella recibió órdenes para cambiar datos de un contrato

Según la denuncia a la que ha accedido el diario El Mundo, la empleada recibió órdenes para modificar datos de uno de los contratos que ahora investiga la UCO y, después, para eliminar definitivamente cualquier evidencia de esas actuaciones. La orden directa, según indica ella, fue la de eliminar "de forma permanente" la alteración, "sin hacer referencia al expediente" y "únicamente indicando YA ESTÁ".

Tras considerar que las órdenes podían encubrir una actuación irregular, la contable se dirigió a la Policía el pasado 16 de julio y entregó a los investigadores la documentación original del expediente, al igual que el contenido previo a las modificaciones, para así mantener la trazabilidad de los cambios.

Este documento se trata del expediente 044/20-ED, uno de los tres que investiga el Instituto Armado por una posible prevaricación en favor de las ofertas presentadas por Barrabés. La contable afirma que el subdirector adjunto de Administración y Finanzas, Guillermo Tapia Poza, le envió un correo electrónico el pasado 14 de julio en el que le exigió eliminar "toda" información contable del expediente.

La empleada señala que accedió, pero que una vez que cumplió con las órdenes, envió un correo a su superior que después él pidió que eliminara. Según la denuncia, ella "realiza los referidos cambios, pero antes envía un correo electrónico desde su cuenta corporativa a la cuenta de su jefe indicando que iba a realizar la reclasificación contable de los asientos pero que desconocía las fechas nuevas a incorporar ya que estos asientos pertenecían a los años 2021, 2022 y 2023".

La contable de Red.es recalca la preocupación de su superior para que no dejara rastro de los cambios. A las 9:37 horas del 16 de julio, su jefe le pidió hacer una videollamada en la que le señaló "que debía compartir la pantalla de su ordenador de trabajo, así como debía borrar de forma permanente el correo enviado en referencia al expediente en cuestión". Ella eliminó este correo ante la presencia de su jefe.

Además, la trabajadora añade en la denuncia que ejecutó los cambios porque, asegura, "era una orden directa de su superior jerárquico". No obstante, consideró que esta situación podría "ser irregular" y rescató el correo eliminado y tomó una captura de pantalla. La contable contratada por la empresa pública ha trasladado a la Policía todos los archivos originales de los años contables 2022 y 2023, además de las facturas de "pagos a la empresa UTE KPMG Asesores SL". Son medio centenar que suman cerca de 863.000 euros.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.