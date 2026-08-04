El Gobierno destina 25 millones a Ceuta para atender a los menores migrantes

El Gobierno ha aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la medida y ha asegurado que responde al compromiso del Ejecutivo con la ciudad autónoma y con los menores que requieren asistencia.

La financiación será transferida desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Juventud e Infancia, que será el encargado de remitir los fondos a Ceuta para afrontar la atención de urgencia a niños, niñas y adolescentes migrantes que permanecen en el territorio. Esta cantidad se suma a los 5,5 millones de euros distribuidos el pasado mes de julio durante la Conferencia Sectorial de Infancia.

Llamamiento a las comunidades autónomas

Durante su comparecencia, Saiz ha defendido que el Gobierno está dando una respuesta "sin precedentes" a una situación que también ha calificado de inédita. Además, ha reclamado la implicación del conjunto de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido Popular, para colaborar en la acogida y atención de estos menores.

La ministra ha insistido en que la prioridad del Ejecutivo es garantizar la protección de los menores y ha señalado que España mantiene una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos.

Niega que existiera una alerta sobre la magnitud de la crisis

Preguntada por las informaciones sobre un posible aviso previo de Marruecos antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, Elma Saiz ha asegurado que "en ningún momento" existió "constancia de ningún informe que alertara" de la magnitud que acabaría alcanzando la crisis. Sí ha reconocido, no obstante, que las autoridades manejaban información sobre un incremento de llegadas propio del periodo estival.

La ministra también ha defendido la colaboración entre ambos países durante la gestión de la emergencia y ha asegurado que la respuesta desarrollada "no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos". En ese sentido, ha reiterado que el Gobierno considera que la actuación conjunta permitió afrontar una situación excepcional.