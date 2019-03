El dictamen de la Ley de Transparencia se aplaza hasta saber si Rajoy comparece

La ponencia de la Ley de Transparencia ha decidido, a propuesta del PP, aplazar sus trabajos hasta el próximo jueves, un día después de que la Diputación Permanente decida si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece en el Congreso por el caso Bárcenas.

El ponente del PP Esteban González Pons ha asegurado que "se equivocan" los que creen que el aplazamiento implica que puede haber novedades sobre la comparecencia de Rajoy y ha advertido de que "no tiene que ver una cosa con otra".

No obstante, ha reconocido que al PP no le gustaría aprobar esta ley sin "consenso" y ha pedido a los diputados socialistas que vuelvan a participar en la ponencia. "Me parece bien que hagan una oposición más dura y que presenten una moción de censura, pero no tiene sentido que no vengan a trabajar el mes de julio en la Ley de Transparencia, que no tiene nada que ver con el asunto con el que están llenando los periódicos y los telediarios", ha criticado González Pons.

Los ponentes del PP, CiU, PNV y UPyD han estado reunidos apenas una hora, tras constatar que los representantes del PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) y el grupo mixto no acudían a la reunión, por tercer día consecutivo, en protesta por la "opacidad" que atribuyen a Rajoy respecto al caso Bárcenas.