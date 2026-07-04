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CASO LEIRE

"Detención desproporcionada" es como lo interpreta la defensa de Leire Díez

La defensa de la fontanera del PSOE insiste en que la UCO no tenía autorización judicial ni para detenerla ni para incautar sus dispositivos.

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista, durante su comparecencia en el Senado

Leire | EFE

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Ruth Galvez
Publicado:

Hay novedades en relación a la presunta 'fontanera' del PSOE. La defensa de Leire Díez ha pedido la nulidad del caso, ya que considera que su detención fue desproporcionada y que se produjo de forma sorpresiva, de día y en una calle concurrida en pleno Paseo de la Castellana en Madrid.

Además, insiste la defensa en sostener que la UCO no tenía autorización judicial ni para detenerla ni para incautar sus dispositivos. Piden que se anulen estas pruebas y todas las actuaciones procesales derivadas de ellas. Hay que recordar que Leire Díez tiene dos causas abiertas: la de las cloacas del PSOE por haber formado parte de una presunta intención de alterar las elecciones a la Junta, y la de la SEPI, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

En su momento, fueron investigados en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales tanto la fontanera como Vicente Fernández, el que fuera el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex número dos de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que también había sido arrestado.

Además, la detenida afirmó haber mantenido conversaciones con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y recientemente excarcelado por su presunta implicación en el 'caso Koldo'. Pese a todo esto, la 'fontanera' insiste en que nunca actuó en nombre del partido socialista.

Habrían obtenido datos confidenciales de la UCO

Durante los últimos años, Díez se presentó públicamente como periodista de investigación, asegurando haber trabajado en asuntos relacionados con las llamadas 'cloacas del Estado'. La investigación judicial la sitúa al frente de un grupo organizado que habría intentado obtener datos confidenciales sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), ofreciendo a cambio favores o contactos influyentes con políticos y figuras públicas.

La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha subrayado "el respeto absoluto al trabajo que está realizando la Guardia Civil" y ha insistido en que "es tiempo de justicia". También recordó que Díez ya no es militante del PSOE.

Las declaraciones por parte de Mínguez han tenido lugar en los pasillos del Congreso, mientras esta participaba junto a otros dirigentes socialistas en el Pleno. La portavoz explicó a los periodistas que acababan de conocer la noticia: "Lo acabamos de escuchar ahora".

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