Las asociaciones de la Guardia Civil denuncia que no se aplique el régimen disciplinario para el DAO

En el caso del DAO, la directora general podría empezar el proceso, pero, por el momento no lo ha hecho. La ministra de Defensa, Margarita Robles, podría acordar la suspensión de funciones, pero ya ha contestado, que no procede abrir un expediente disciplinario y posteriormente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podría aplicar un cese de destino, que tampoco ha pedido, por ahora. Al revés asegura que "mantiene su confianza" en ambos.

Doble rasero

Sin embargo, los portavoces de las asociaciones de la Benemérita AUGC y JUCIL denuncian que se está usando un doble rasero a la hora de aplicar su régimen disciplinario. El artículo 92 del reglamento interno de la Guardia Civil es claro: "la situación de suspensión de funciones se acuerda ante la imputación de un delito o por la existencia de faltas muy graves. Es decir, que si un juez, como este jueves hizo Santiago Pedraz, acuerda citar como investigado a un agente del Instituto Armado, se tendrá que estudiar su suspensión temporal de funciones. Una propuesta que se eleva al ministro del Interior.

La portavoz de JUCIL, Mila Cívico, explica que en condiciones normales esta norma se aplica para los "81.000 agentes", ¿por qué no se está haciendo entonces con el Teniente General, Manuel LLamas Fernández?. Diego Madrazo, el representante de Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC, admite que la culpabilidad de los investigados la decide el juez, apela a la presunción de inocencia, pero advierte: "las imputaciones son tan graves, que tanto el director técnico, DAO, como la directora general deberían dimitir".

Dos veces directora general de la Guardia Civil

Mercedes González es un cargo político, solo el Ministro puede decidir cesarla o ella misma dimitir como lo hizo una de sus predecesoras, María Gámez, por verse envuelta en una investigación a su marido, "más en el caso de González, en el que ella misma está siendo investigada", dicen las asociaciones. Mercedes González empezó su carrera política en el Ayuntamiento de Madrid como concejal. Pero su gran salto llegaría con su nombramiento como Delegada del Gobierno en la comunidad de Madrid. Fue, según los expertos, un contrapeso a Ayuso.Dos años después se convierte en directora general de la Guardia Civil. Otro puesto de designación política y toma posesión con estas palabras: "ninguna estrategia política puede manchar la limpieza de la Guardia Civil"

y "seremos inflexibles" contra la corrupción.

Ante el juez

Ahora se encuentra en el punto de mira por sus reuniones con la presunta fontanera del PSOE. Admitió "cafés" con Leire Diez, pero no aclaró qué se habló en esos cafés. Ahora ella y su número dos están imputados por prevaricación y obstrucción a la justicia y tendrá que explicarse ante el juez el próximo 16 de julio.

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