De Guindos, sobre el 'caso Soria': "Desde el punto de vista político la decisión no es correcta"

Luis de Guindos ha tomado 'un café con Susanna' este jueves en Espejo Público. Es la primera entrevista que el ministro de Economía concede desde que estalló el 'caso Soria' y después de que Rita Barberá anunciase que deja el PP aunque se aferra a su escaño, un acta de senadora que De Guindos cree que "debería entregarla".

El ministro de Economía ha reconocido en Espejo Público que "hay decisiones que pueden ser técnicamente correctas, pero desde el punto de vista político no son correctas", analizando así lo ocurrido con el ex ministro de Industria José Manuel Soria. Sin embargo, De Guindos ha insistido en que "el señor Soria no va a ser Director Ejecutivo del Banco Mundial por petición del Gobierno".

De Guindos ha confesado que fue él quien habló con Soria para decirle que "la situación no se podía mantener" y añade que el político canario "lo aceptó inmediatamente".

El titular de Economía ha querido destacar que "el señor Soria no está imputado ni inhabilitado" asegurando que esto es "una cuestión de sensibilidad política". Además, ha explicado que a este puesto se accede por un concurso de funcionarios y reseñó que el ex titular de Industria "salió designado como potencial candidato".

El ministro se ha mostrado "sorprendido" con las reacciones que ha generado el 'caso Soria', después de que Villegas pidiese su dimisión este miércoles en Espejo Público: "A mí me extraña que por una no designación te pidan este tipo de renuncias, y, que por ejemplo no me la hubieran pedido si se hubiese producido una multa a España" y ha añadido "creo que estas peticiones obedecen a unas circunstancias muy específicas" recordando que hay comicios en Galicia y País Vasco.

De hecho ha destacado que le "sorprendió que cuando acabó el 'caso Soria' en la comisión de Economía se acabó la comisión".