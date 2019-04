De Guindos pide a Barberá que entregue su acta de Senadora porque "al estar investigado entras en otro territorio"

El ministro de Economía en funciones se ha mostrado rotundo en Espejo Público a la hora de pedir a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que deje su escaño en el Senado. Y es que Luis de Guindos marca una "línea divisoria muy clara" que es la imputación formal o no: "Hay una imputación que prácticamente ya es formal y creo que debería entregarla".

El titular de Economía ha defendido la posición de su partido: "El planteamiento del PP ha sido claro: si no te das de baja voluntariamente lo vamos a hacer nosotros" aunque reconoce que hay una cuestión "a la que no se le puede obligar" que es a renunciar a su escaño en el Senado: "Es una cuestión de 'motu propio'".

De Guindos no ha querido entrar en detalles sobre la decisión del PP, la pasada legislatura, de colocar a Barberá en la Diputación Permanente. No obstante, ha dejado claro que en ese momento no estaba imputada y que una vez que se produce ese paso del proceso judicial "entras en un nuevo territorio", si bien ha reconocido que "en muchas ocasiones puede acabar en nada".

Preguntado sobre el 'caso Soria', Luis de Guindos ha reconocido que no fue una "decisión correcta políticamente".