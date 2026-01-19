Castilla y León disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 15 de marzo

Debido al accidente ferroviario que tuvo lugar en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba) y que ha terminado con la vida de 39 personas, son muchos los actos que se han suspendido como muestra de solidaridad y respeto a todas las víctimas y a sus familiares. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han suspendido la reunión que tenían este lunes, para hablar del envío de tropas a Ucrania.

Mañueco agota la legislatura

Aragón, la siguiente región donde hay elecciones, también ha suspendido todos los actos pre-campaña con motivo del fatídico accidente. Pese a las cancelaciones, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral, para el próximo 15 de marzo. Agotando así la legislatura, ya que el 15 de marzo es la fecha límite para la celebración de los comicios autonómicos.

Mañueco ha hecho pública esta noticia a través de un comunicado, ya que tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero ha tenido que cancelarla por el luto oficial declarado en todo el país tras la tragedia de Adamuz.

82 procuradores

En el decreto, que entrará en vigor este martes 20 de enero con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente regional ha desvelado que en "estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores", uno más que en la actual legislatura, "al aumentar la población en la circunscripción de Segovia".

La campaña electoral está prevista que empiece el próximo 27 de febrero, y que tenga una duración de 15 días, por lo que finalizará dos días antes de la fecha de las elecciones. Por su parte, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tendrá lugar a las 11.30 horas del 14 de abril, martes.

Segunda cita autonómica del 2026

La convocatoria convertirá a Castilla y León en la segunda gran cita autonómica del año, después de los comicios celebrados en Extremadura y a pocas semanas de las elecciones previstas en Aragón, que serán el próximo 8 de febrero.

