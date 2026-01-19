Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

ELECCIONES

Castilla y León disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 15 de marzo

Alberto Fernández Mañueco ha hecho pública esta noticia a través de un comunicado, ya que tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero ha tenido que cancelarla por el luto oficial declarado en todo el país tras la tragedia de Adamuz.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

Castilla y León disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 15 de marzo | EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Debido al accidente ferroviario que tuvo lugar en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba) y que ha terminado con la vida de 39 personas, son muchos los actos que se han suspendido como muestra de solidaridad y respeto a todas las víctimas y a sus familiares. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han suspendido la reunión que tenían este lunes, para hablar del envío de tropas a Ucrania.

Mañueco agota la legislatura

Aragón, la siguiente región donde hay elecciones, también ha suspendido todos los actos pre-campaña con motivo del fatídico accidente. Pese a las cancelaciones, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral, para el próximo 15 de marzo. Agotando así la legislatura, ya que el 15 de marzo es la fecha límite para la celebración de los comicios autonómicos.

Mañueco ha hecho pública esta noticia a través de un comunicado, ya que tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero ha tenido que cancelarla por el luto oficial declarado en todo el país tras la tragedia de Adamuz.

82 procuradores

En el decreto, que entrará en vigor este martes 20 de enero con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente regional ha desvelado que en "estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores", uno más que en la actual legislatura, "al aumentar la población en la circunscripción de Segovia".

La campaña electoral está prevista que empiece el próximo 27 de febrero, y que tenga una duración de 15 días, por lo que finalizará dos días antes de la fecha de las elecciones. Por su parte, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tendrá lugar a las 11.30 horas del 14 de abril, martes.

Segunda cita autonómica del 2026

La convocatoria convertirá a Castilla y León en la segunda gran cita autonómica del año, después de los comicios celebrados en Extremadura y a pocas semanas de las elecciones previstas en Aragón, que serán el próximo 8 de febrero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El alcalde de Algeciras se querellará contra Montero después de que la fiscalía archive la denuncia de acoso sexual

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce

Publicidad

España

Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide la nulidad de su sentencia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

Castilla y León disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 15 de marzo

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

El Tribunal Supremo mantiene a Ábalos y Koldo en prisión sin fianza por alto riesgo de fuga

Comparecencia de Pedro Sánchez tras el accidente mortal de trenes en Adamuz, Córdoba, streaming en directo
Accidente de tren

Pedro Sánchez decreta tres días de luto oficial y promete "dar con la verdad" de la causa del accidente de tren de Adamuz

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el candidato a la Presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle
Extremadura

Vox reitera las "exigencias extraordinariamente razonables" para llegar a un acuerdo de Gobierno con el PP en Extremadura

El President de la Generalitat, Salvador Illa.
SALVADOR ILLA

Salvador Illa permanecerá ingresado un día más en la UCI

El director del Hospital Vall d' Hebron reconoce que la evolución del presidente de la Generalitat "está dentro de lo esperado".

Una foto distribuida por Eleanorinthesky en redes sociales muestra a los equipos de rescate inspeccionando el lugar tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz (Córdoba).
Accidente tren

Óscar Puente tras el accidente de trenes en Adamuz, Córdoba: "El impacto ha sido terrible"

Gobierno central, Junta de Andalucía y Comunidad de Madrid expresan su preocupación y activan recursos tras el choque de trenes en Adamuz.

Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'

Feijóo carga contra la financiación pactada por Sánchez con ERC: "La igualdad entre españoles no está en venta"

- La reina emérita Sofía, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.

La familia real española se reúne en Atenas para despedir a la princesa Irene de Grecia

Imagen de Pedro Sánchez

Sánchez alerta de que la invasión en Groenlandia por Trump "haría a Putin el hombre más feliz del mundo" y supondría "la carta de defunción de la OTAN"

Publicidad