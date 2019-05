PP y C's critican a Batet por pedir un informe a los letrados: "La ley es clara"

La Mesa del Congreso ha pedido un informe a los letrados para que evalúen si los independentistas que se encuentran en prisión deben ser suspendidos como diputados o no. Los distintos partidos han reaccionado ante esta decisión de la nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet.

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, amenaza con denunciar a la recién nombrada presidenta de la Cámara Baja por "prevaricación" si no suspende como diputados a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull.

Desde el Partido Popular consideran que la Cámara no tenía necesidad de encargar un informe a los letrados porque "la ley es clarísima" explica Ana Pastor. "La ley es inequívoca" insiste Pastor recordando que el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de la suspensión de los procesados tanto en julio de 2018 ante el Parlamento catalán como ahora ante el Congreso de los Diputados. "Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas, pero en este caso la ley es inequívoca, clarísima y de obligado cumplimiento". Aplíquese la ley sin dilación", ha insistido, incidiendo en que la Cámara tiene que "aplicar las medidas" para hacer "efectivo" ese mandato y que lo contrario sería "incumplir la ley".

Ciudadanos también ha criticado esta decisión. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta ha anunciado que pedirán "formalmente" la dimisión de Batet si no suspende de sus funciones a los cuatro diputados en prisión preventiva. Girauta considera innecesario que la Mesa del Congreso pida un informe jurídico sobre la suspensión de los políticos presos porque, dice, la ley es clara y solo hay que "aplicarla". Además, Girauta opina que la suspensión tenía que haber sido "inmediata" y el hecho de que se haya estado "chutando el balón hacia delante" es una "humillación para el pueblo español". Según el diputado de Ciudadanos, el presidente del Gobierno en funciones y la nueva presidenta del Congreso "están siendo cómplices de golpistas, que seguirán cobrando" y lo relaciona con que el "interés del partido de la señora presidenta está en no perjudicar sus intereses electorales tomando una decisión la que está obligada, por la ley" y cree que Batet "no cumple con su función".

También Inés Arrimadas pide que "se dejen de tonterías y excusas baratas" y que "suspendan a los golpistas como dice la ley y el sentido común". Desde Vox exige a Batet que aclare que los presos no tienen condición plena de diputados.

A la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, le "parece prudente que todo salga bien y que la presidenta quiera un informe de la Cámara". También el Secretario de Organización, José Luis Ábalos, cree que la decisión de Batet "no es una cuestión que se pueda demorar, se tiene que resolver y creo que la decisión de la mesa es correcta".

