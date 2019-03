De Cospedal dice que lucharán contra los que "tienen un comportamiento que les repugna"

La secretaria general del PP ha pedido un PP "muy fuerte, muy abierto y en la calle para ser el mejor sostén del Gobierno" y ha asegurado que van a luchar "con la cabeza muy alta" contra "aquellos que no quieren hacer las cosas bien y que tienen un comportamiento" que les repugna.

María Dolores de Cospedal, ha pedido a su partido recuperar "la política con mayúsculas" y seguir trabajando "con la cabeza muy alta" para trabajar por que España salga de la crisis. "Todo lo demás son tonterías", ha sostenido ante quienes tienen "comportamientos reprochables o que repugnan".



Durante la inauguración de los foros titulados 'Juntos Salimos', con los que el PP persigue poner el foco de nuevo en las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy para salir de la crisis, Cospedal se ha dirigido a miembros del partido de toda España para pedirles que se acerquen a los ciudadanos y escuchen sus opiniones, "aunque muchas veces" no las compartan.



"Necesitamos un partido muy fuerte y abierto para ser el mejor sostén del Gobierno que tiene que sacar a España de la crisis", ha subrayado antes de insistir en que "todo lo demás son tonterías". "Y lo demás, y los dimes y diretes y todo eso no importa. Y todo eso que la inmensa mayoría de las ocasiones no es ni verdad no puede desviarnos de nuestro camino", ha enfatizado.