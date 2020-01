El Congreso rechaza la propuesta de Podemos de convocar este mismo mes el debate sobre el estado de la nación

La Diputación Permanente del Congreso ha frenado hoy las prisas de Unidos Podemos para que este mes se celebre un pleno extraordinario para instar al Gobierno a convocar el debate sobre el estado de la nación, iniciativa que ha contado con el rechazo del PP, el apoyo de C's y la abstención de PSOE y PNV. El PP le ha recordado a Podemos que el Gobierno ya ha anunciado que convocará el debate del estado de la nación en este periodo de sesiones, que arranca en febrero, mientras que el PSOE y el PNV, que comparten la necesidad de celebrar dicho debate, han coincidido en que no hay necesidad de hacerlo "deprisa y corriendo".

La propuesta de Unidos Podemos la ha defendido en la Diputación Permanente su portavoz en el Congreso, Irene Montero, quien ha considerado "imprescindible" ante la situación política y económica que sea la Cámara la que exija al Gobierno ese debate ya que desde 2015 no se celebra y dicen no fiarse de la palabra del Ejecutivo, aunque haya dicho que lo va a convocar. "Llámenos locos, pero no nos fiamos", ha enfatizado Montero tras criticar que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "le cueste tanto rendir cuentas ante la sede de la soberanía nacional" y que "se permita pasar en moto" del Parlamento.

Para tranquilizar a Podemos, el diputado del PP Francisco Martínez, les ha asegurado "a modo de ansiolítico" que el debate se va a celebrar durante este periodo de sesiones, tal y como ha anunciado Rajoy. Por eso, para Martínez, la petición de Podemos tras esa confirmación del Gobierno es simplemente "postureo político" y "afán de notoriedad". "Se plantea provocar un debate en pleno en el que se discuta sobre un debate para pedir un debate, han inventado el metaparlamentarismo: debates parlamentarios para hablar de debates parlamentarios", ha ironizado el diputado del PP, que además ha aprovechado para aludir a la situación interna en el partido de Pablo Iglesias. "¿No será en su formación política donde deben debatir sobre debates, sobre si debaten suficiente?", ha preguntado el diputado tras recordar al grupo morado que la convocatoria de dicho debate corresponde al Gobierno.

Irene Montero, sin embargo, ha insistido en su desconfianza al Gobierno y ha dicho que a lo mejor quienes sí se fían son Ciudadanos, a quien ha acusado de regalar sus votos al PP para que siga gobernando Rajoy, y el PSOE, de quien ha dicho que "cada vez que oye hablar de echar a Rajoy mira para otro lado". Ambos partidos han respondido a dichas acusaciones. Ciudadanos por boca de su portavoz, Juan Carlos Girauta, quien con ironía le ha dicho a Montero que le ha lanzado un ataque "injustificado" y que se sentía "maltratado" porque, de hecho, consideran necesario que ese debate de política general se celebre cuanto antes, y por ello han apoyado la iniciativa de Podemos.

La portavoz socialista Margarita Robles ha coincidido con Unidos Podemos en que el Gobierno ha "prescindido por completo del Parlamento" con su veto a las iniciativas de la oposición y que el debate sobre el estado de la nación es "absolutamente imprescindible". Sin embargo, ha sostenido que al ser tan importante debe realizarse "con seriedad y rigor" y no ve "ninguna necesidad" de hacerlo "deprisa y corriendo la próxima semana" cuando el periodo de sesiones comienza en febrero. Esa es la razón en la que el PSOE ha sustentado su abstención, aunque ha anticipado que apoyarán esa iniciativa si Podemos la presentan el próximo mes una vez comenzado el periodo de sesiones.

Muy similar ha sido la explicación de su abstención del PNV, cuyo portavoz Aitor Esteban ha coincidido en que no debería "pasar mucho tiempo" hasta la convocatoria del debate, pero ha criticado también a Unidos Podemos por intentar generar "mini debates del estado de la nación" antes de que se celebre con iniciativas como la de este martes. Esteban no ve necesidad de convocar un pleno extraordinario en enero para mandatar al Gobierno a convocar el debate, cuando puede hacerse sólo una semana después y ha instado a Podemos a presentar entonces su iniciativa.