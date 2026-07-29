Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Opinión

Vicente Vallés, sobre el indulto a Laura Borràs: "Coincide con el interés del Gobierno por buscar un acercamiento al partido de Puigdemont"

El director de Noticias 2 analiza la última decisión del Consejo de Ministros justo antes de las vacaciones de verano. "La noticia se ocultó deliberadamente durante horas", señala.

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre el indulto a Laura Borràs: "Coincide con el interés del gobierno por buscar un acercamiento al partido de Puigdemont" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Vicente Vallés
Publicado:

Hace unos años, antes de ser presidente del Gobierno, cuando era diputado del PSOE en la oposición, Pedro Sánchez defendió en el Congreso que no tenía sentido que un político indultase a otro político.

Con el tiempo, y con otros intereses en juego, Sánchez cambio de criterio. Indultó a nueve líderes independentistas, además de aplicarles después la amnistía. Y ahora, justo antes de las vacaciones de verano, el presidente ha indultado a otra dirigente política, Laura Borrás.

La noticia se ocultó deliberadamente durante horas. Es cierto que el tribunal que condenó a Borrás recomendó un indulto parcial, por la excesiva dureza de la pena. Pero los indultos son potestad exclusiva del Consejo de Ministros. Por tanto, se trata de una decisión política. Y, en este caso, coincide con el interés del Gobierno por buscar un acercamiento al partido de Puigdemont, en este tiempo de debilidad parlamentaria del presidente.

Laura Borrás, lejos de mostrar un mínimo agradecimiento por la enorme generosidad del Estado, ha hecho lo mismo que sus compañeros indultados y amnistiados: decir que seguirá en su lucha por la independencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Complutense reclama a Begoña Gómez más de 100.000 euros por el uso del software que se investiga en la causa

Imagen de Begoña Gómez

Publicidad

España

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y de su entorno

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre el indulto a Laura Borràs: "Coincide con el interés del Gobierno por buscar un acercamiento al partido de Puigdemont"

El exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos

El juez del caso Leire cita como imputado al exdirector de la Guardia Civil

Pedro Sánchez en Palma
Indultos

Pedro Sánchez defiende el indulto a Borràs y asegura que "nada tiene que ver" con la política

Page
Page

Page reconoce "dudas" sobre Zapatero: "Ser militante no significa ser cómplice"

Imagen de Leire Díez, exmilitante socialista
Caso Leire

Un colaborador de la Guardia Civil asegura al juez Pedraz que Leire Díez le habló de Sánchez como 'el one'

Se trata de Daniel Mateo, quien también apunta que Díez hablaba en nombre del presidente.

Imagen de Begoña Gómez
Caso Begoña

La Complutense reclama a Begoña Gómez más de 100.000 euros por el uso del software que se investiga en la causa

La Universidad hace ese planteamiento en el escrito de conclusiones presentado ante el próximo juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid. Begoña Gómez decide cambiar de abogado.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en una imagen de archivo.

Tellado critica el "triunfalismo insultante" de Pedro Sánchez y considera que está "fuera de la realidad"

Laura Borràs

El Gobierno concede un indulto parcial a la expresidenta del Parlament Laura Borràs

Bombero de Castellón

Los alcaldes de los municipios afectados por los incendios reclaman más medios y critican la falta de información

Publicidad