Vicente Vallés, sobre el indulto a Laura Borràs: "Coincide con el interés del Gobierno por buscar un acercamiento al partido de Puigdemont"

Hace unos años, antes de ser presidente del Gobierno, cuando era diputado del PSOE en la oposición, Pedro Sánchez defendió en el Congreso que no tenía sentido que un político indultase a otro político.

Con el tiempo, y con otros intereses en juego, Sánchez cambio de criterio. Indultó a nueve líderes independentistas, además de aplicarles después la amnistía. Y ahora, justo antes de las vacaciones de verano, el presidente ha indultado a otra dirigente política, Laura Borrás.

La noticia se ocultó deliberadamente durante horas. Es cierto que el tribunal que condenó a Borrás recomendó un indulto parcial, por la excesiva dureza de la pena. Pero los indultos son potestad exclusiva del Consejo de Ministros. Por tanto, se trata de una decisión política. Y, en este caso, coincide con el interés del Gobierno por buscar un acercamiento al partido de Puigdemont, en este tiempo de debilidad parlamentaria del presidente.

Laura Borrás, lejos de mostrar un mínimo agradecimiento por la enorme generosidad del Estado, ha hecho lo mismo que sus compañeros indultados y amnistiados: decir que seguirá en su lucha por la independencia.

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