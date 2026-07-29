Tellado critica el "triunfalismo insultante" de Pedro Sánchez y considera que está "fuera de la realidad"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha declarado este martes que el balance político que llevó a cabo el pasado martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es de un "triunfalismo insultante", propio de alguien que "vive completamente fuera de la realidad".

Tellado ha respondido así al balance de Sánchez en un vídeo publicado por el PP, en el que recuerda el "drama" que sufren los españoles en el acceso a la vivienda, el "imparable" encarecimiento de los precios y que los servicios públicos son "cada vez más deficientes".

"El triunfalismo de Sánchez es el propio de alguien como él, que vive completamente fuera de la realidad, inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción", ha afirmado el número dos de los populares.

Para Tellado, el balance real del jefe del Ejecutivo "se resume en dos datos: tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años", es decir, un "combo de corrupción integral y parálisis política", ha indicado. En el vídeo, Tellado considera que "el tiempo de Sánchez se acaba: la cuenta atrás del cambio está activada", antes de recalcar que el jefe del Ejecutivo se encuentra "cada día más solo en la calle, en Parlamento y acorralado en los tribunales".

Asimismo, ha augurado que el próximo curso político será el de las "las elecciones del cambio" y el del inicio de "la reconstrucción nacional", liderada por un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Finalmente, ha augura que estas "serán las últimas vacaciones" que le paguen los españoles a Pedro Sánchez.

Feijóo asiste a la invetidura de Fujimori

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este pasado martes que Perú es un aliado estratégico para España que merece prosperidad y estabilidad, y considera que su nueva presidenta, Keiko Fujimori, "trabajará para que así sea".

Así lo ha expresado en un mensaje en la red social X el presidente de los populares, que ha acudido en Lima a la ceremonia de investidura de Fujimori como nueva presidenta de Perú y con la que ha mantenido un encuentro.

Este acto ha reunido a los principales líderes iberoamericanos, ha indicado Núñez Feijóo, que ha aprovechado su viaje a Lima para encontrarse también con los presidentes de Chile, José Antonio Kast; y de Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente del PP ha subrayado que trabajará para que España sea puente entre la Unión Europea e Iberoamérica: "hoy volvemos a reafirmar nuestro compromiso con la democracia, la cooperación y el futuro compartido de nuestra comunidad", señala.

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