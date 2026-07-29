Page reconoce "dudas" sobre Zapatero: "Ser militante no significa ser cómplice"

Emiliano García Page ha mostrado este miércoles abiertamente sus "dudas" sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Page señala que no pone la mano en el fuego por él, a la vez que mantiene que el Zapatero que él conoció no tenía "ambición económica". Aún así, reconoce que le genera "muchas dudas". "Las informaciones que se conocen se traducen en dudas y el que no las tenga me parece que el fanatismo y el sectarismo de partido no llega a ese punto, ser militante no significa ser cómplice, recalca en una entrevista en la Cadena Ser.

Estas declaraciones de Page ocurren una semana más tarde de que Zapatero justificara en una entrevista en TVE que las joyas que la UCO de la Guardia Civil localizó en una caja fuerte de su despacho eran un "regalo de cortesía". Señaló que las explicaciones acerca del origen de las joyas las ofrecería ante el juez.

"No hay intención de defraudar", señaló sobre las joyas de su despacho. Durante la citada entrevista, Zapatero defendió su inocencia, a la vez que negó cualquier influencia. La UCO encontró las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, las cuales explica que son "un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años y tengo que ser muy prudente" porque quiere aclararlo en la Audiencia Nacional.

Aclaró que "ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas", y que el valor tasado asegura que "será sometido a contradicción". También confesó que "nunca habíamos hablado de ellas" y que "estaban con todas las joyas de nuestras familias y otros regalos", considerando la situación "una circunstancia muy negativa".

En cuanto a la intención de defraudar a Hacienda manifestó que "en absoluto hay intención de defraudar", señalando que "lo vamos a sustanciar de manera adecuada". "En lo último que yo pensaba era en el valor patrimonial. Es así, es la verdad. No he entrado nunca en una joyería. No hay ningún afán patrimonial, eran regalos de cortesía", destacó.

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