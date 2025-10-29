Detenido un menor por amenazar de muerte a Ione Belarra: "Voy a por ti con un destornillador"

La Policía Nacional detiene a un menor por presuntamente ciberacosar con amenazas de muerte a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. "Voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta" son algunos de los mensajes que le dejaba.

La dirigente de Podemos denunció ante la Policía que esta siendo acosada a través de Internet, concretamente recibiendo amenazas anónimas a través de su Telegram personal. La investigación ha llevado a localizar al menor, autor de las amenazas, en Alicante, según confirman fuentes policiales a 'Europa Press'.

Detenidos por filtrar datos de Sánchez

La Policía Nacional también detuvo hace un mes a otros dos menores como responsables de la filtración de datos personales del presidente Pedro Sánchez y de ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares, y también de miembros del CNI.

La Audiencia Nacional abrió el 22 de septiembre una investigación bajo secreto por esta filtración que reivindicó un 'hacker' que respondía al alias 'N4TOX. Los arrestos se llevaron a cabo el pasado 26 de septiembre, cuatro días después de las diligencias secretas abiertas en la Audiencia Nacional.

En julio ocurrió otro caso similar. Los agentes detuvieron en Las Palmas a dos jóvenes por difundir datos del presidente del Gobierno, de ministros y políticos y de profesionales de medios de comunicación.

La Comisaría General de Información y del CNI analizó la filtración de un documento de 500 páginas, así como su difusión por canales de Telegram o la 'dark web'.

