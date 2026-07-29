El juez del caso Leire cita como imputado al exdirector de la Guardia Civil

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el próximo 10 de septiembre en el marco del denominado 'caso Leire Díez', una investigación que indaga en una supuesta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Según la investigación, dicha red habría estado liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante del PSOE Leire Díez.

La decisión del magistrado llega después de que el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, asegurara ante los investigadores que recibió presiones por parte de Leonardo Marcos y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según un informe de la UCO, ambos pretendían que fuera la autoridad judicial quien asumiera la iniciativa en las actuaciones.

Yuste explicó que, durante una reunión celebrada en julio de 2024, Leonardo Marcos calificó de "totalmente prospectivo y malintencionado" el oficio remitido por la UCO dentro de la investigación sobre el hermano del jefe del Ejecutivo. De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el entonces director general de la Guardia Civil llegó a afirmar que la "credibilidad estaba por los suelos" y exigió que, en apenas unos días, se elaborara un informe concluyendo el análisis de la documentación y sin hallar irregularidades.

El entonces responsable de la UCO se opuso a esa petición al considerar que era "materialmente imposible", ya que aún era necesario examinar los correos electrónicos recabados y elaborar el informe que debía remitirse a la autoridad judicial. En aquel encuentro también participaron el jefe de Policía Judicial y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, quien igualmente figura como investigado en esta causa.

En la misma resolución, el juez Pedraz ha citado como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso, para ese mismo 10 de septiembre. Además, ha requerido a la Fiscalía General del Estado que remita una copia íntegra del expediente relativo a la denuncia presentada contra Leire Díez, así como todas las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios y responsables del Ministerio Fiscal que hayan intervenido en la tramitación de dicha denuncia.

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