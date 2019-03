Sanz Roldán niega que el CNI haya encargado y pagado algún trabajo a la princesa Corinna

El general Félix Sanz Roldán, ha negado que la institución haya encargado trabajos a la princesa Corinna ni que sus agentes hayan participado en servicios de seguridad para su protección. Es más, no le consta que se hayan utilizado recursos públicos específicos para su protección y desconoce dónde se ha alojado cuando ha pasado por España.

Así se ha pronunciado Sanz Roldán ante la Comisión de Gastos Reservados, donde ha comparecido a puerta cerrada ante los seis diputados (uno por cada grupo parlamentario) autorizados para conocer materias clasificadas como secreto. Uno de los temas tratados son las actividades de Corinna Zu Sayn Wittgenstein, habida cuenta de que esta amiga del Rey asegura haber realizado trabajos "delicados" para España.

Según algunos asistentes a la reunión, que ha estado presidida por el presidente del Congreso, Jesús Posada, el director del CNI ha dicho desconocer si la princesa Corinna ha realizado trabajos 'clasificados' para España, al menos como él los entiende, pero sí ha dejado claro que el CNI nunca le encargó nada. Es más, ha asegurado que jamás ha cobrado del Centro ni ha solicitado pago alguno.

En contra de la versión que insinuó el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sanz Roldán también ha señalado que los agentes del CNI no han prestado labores de escolta y protección para Corinna Zu Sayn Wittgenstein, entre otras cosas porque no tienen autoridad para ello y menos sin encargo expreso de un Gobierno, fuera el anterior o el actual. Ni la Casa del Rey tendría competencia para haberlo ordenado.

A su salida, Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida ha destacado la "sinceridad" del director del Centro Nacional de Inteligencia pero ha recalcado que son los gobiernos los que deben ofrecer explicaciones sobre la princesa Corinna. A la pregunta de si salía más tranquilo al finalizar la comisión, el líder de IU ha señalado: "en relación con el CNI, sí, en relación con la princesa Corinna, estoy igual de intranquilo".