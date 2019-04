Ciudadanos pide a JxCat que "tenga la valentía de decirle a Puigdemont que no va a ser presidente"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlament, Fernando de Páramo, ha pedido "valentía" a los diputados de Junts per Catalunya para decirle a su líder, Carles Puigdemont, "que él no va a ser presidente", y ha lamentado que, por el contrario, "mantengan la situación de parálisis" de la Generalitat.

Según ha indicado De Páramo en unas declaraciones a los periodistas, "por culpa de los partidos separatistas seguimos paralizados y vemos cómo se van perdiendo muchas oportunidades, dinero, y sobre todo, mucho tiempo".

En este sentido, ha reclamado a los partidos independentistas que "se pongan de acuerdo de una vez" y que "propongan a un candidato que no esté imputado, que no esté fugado de la justicia y que respete las leyes democráticas, además de a quienes no pensamos como ellos".

Este mismo portavoz de Ciudadanos ha pedido a los diputados de JxCat que, en sus reuniones en Berlín, "tengan la valentía de decirle a Puigdemont lo que reconocen en privado, y es que él no va a ser presidente". "En su república imaginaria quiere ser presidente pero en la realidad democrática de Cataluña no puede serlo", ha insistido Fernando de Páramo, antes de instar a los grupos independentistas a decir de una vez "si vamos a unas elecciones o se ponen de acuerdo en un candidato válido".