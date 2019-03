CiU pone de línea roja que la reforma no limite la capacidad financiera de Cataluña

El secretario general de CiU y portavoz de la federación en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha señalado este jueves que la "línea roja" en las negociaciones que mantiene con PSOE y PP para apoyar la reforma de la Constitución radica en que "no se limite la capacidad financiera de Cataluña".

Duran Lleida, que ha acudido a la capital leridana para asistir a la constitución del Comité Electoral de CiU por la circunscripción de Lleida, no ha aclarado cuál será el sentido de su voto este viernes en el Congreso, pero ha señalado que dependerá de la aceptación de las enmiendas que su formación ha presentado hoy a la reforma.

"No cederemos ante nada que limite la capacidad financiera de Cataluña. La reforma no ha de comportar alteración alguna del equilibrio de poder que la Constitución actual establece entre el Estado y las autonomías. Esa será nuestra línea roja", ha aseverado. Duran ha concretado el contenido del paquete de enmiendas que CiU presenta hoy a la reforma de la Constitución, y que como principal demanda piden que no sea una ley orgánica la que fije el déficit estructural.

"Sí estamos de acuerdo, por nuestro sentido europeísta y por la necesidad de trasladar confianza a la UE y a los mercados, en que se establezca el principio de estabilidad presupuestaria, pero no en que éste esté acotado a que pueda ser determinado sólo por el Estado a través de una ley orgánica", ha dicho.

Por ello, en sus enmiendas CiU reclama que sean tanto el Estado, a través de las Cortes Generales, como las comunidades autónomas, a través de sus órganos legislativos propios, los que fijen, por un lado, ese máximo de déficit para garantizar la estabilidad presupuestaria, y, por otro, puedan decidir la autorización de emisiones de deuda pública y si contraen algún crédito.

"No tiene sentido que para que la Generalitat pueda contraer una deuda bancaria tenga que tener la autorización de una ley orgánica", ha señalado Duran Lleida. Asimismo, ha explicado que otra de las enmiendas que han presentado reclama que se delimite el déficit territorial estructural entre las comunidades autónomas y el Estado.

"Queremos que, una vez fijada la solidaridad, no se alteren las posiciones previas de las comunidades autónomas, derivadas de la renta per cápita después de aplicar los mecanismos de equilibrio territorial", ha dicho.

Duran ha aclarado sin embargo que no es optimista en cuanto a que las conversaciones, "que no negociaciones", que está manteniendo con PSOE y PP sobre estas enmiendas, acaben en un acuerdo. "Zapatero ya ha dicho que para él es inadmisible la autonomía financiera de las comunidades autónomas, cosa que nosotros reclamamos en nuestras enmiendas", ha concluido.