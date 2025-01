Circula un bulo que asegura que el hermano de Pedro Sánchez estuvo de baja por paternidad sin tener hijos

'David Sánchez pidió un permiso de paternidad y otro de lactancia. Cobró 4.500 euros al mes de dinero público durante cada uno de esos meses. No tiene hijos', 'El hermano de Sánchez no tiene hijos. Pidió un permiso de paternidad y otro de lactancia. Se lo concedieron y cobró 4.500 euros al mes. ¿Alguien me lo puede explicar?' ó 'El hermano de Sánchez, al que no se le conoce ningún hijo, se cogió cuatro meses de baja de paternidad y otro por lactancia".

Estos son algunos de los mensajes que circulan a través de la red social X en los que los usuarios mantienen que David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, disfrutó de un permiso de paternidad en su puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios y que disfrutó de ese permiso sin tener hijos.

David Sánchez declaraba la pasada semana en el juzgado de Badajoz como imputado por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. Precisamente la jueza Beatriz Biedma peguntaba en sede judicial por la paternidad de Sánchez a la directora del conservatorio superior de música de la Diputación de Badajoz, María del Rosario Mayoral. La magistrada preguntaba si durante los 15 meses en los que David Sánchez estuvo primero de excedencia y después de baja de paternidad, entre 2021 y 2022, nadie lo había sustituido en su puesto de alta dirección.

La directora del conservatorio mantenía que nadie había sustituido a David Sánchez en este periodo. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz preguntó "la razón" por la que el hermano de Sánchez no había sido sustituido. "No lo sé", respondía la testigo. "¿Quién hizo sus funciones entonces cuando no estaba?", señalaba la jueza en una nueva pregunta. "El equipo directivo", respondía Mayoral.

Fuentes oficiales confirman a Antena 3 Noticias que el hermano de Pedro Sánchez es padre

Fuentes cercanas a David Sánchez han confirmado a Antena 3 Noticias que el hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchezes padre de un hijo. Las publicaciones de diversos usuarios en las que aseguran que David Sánchez disfrutó de una baja de paternidad sin haber tenido descendencia son falsas ya que sí es padre de un hijo.

