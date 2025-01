El abogado del hermano de Pedro Sánchez: "No hay ni un solo dato que ponga de manifiesto que su plaza se creó por mero enchufismo"

Espejo Público habla con Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El letrado charla con el programa después de la declaración de su cliente en el juzgado número 3 de Badajoz como imputado por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz.

Señala el abogado que ha echado de menos ver en los medios de comunicación la parte en la que él preguntó a su cliente. En algunos de los fragmentos de la declaración que han trascendido se escucha a David Sánchez dando algunas respuestas ambiguas sobre la entrevista de trabajo que realizó para el puesto de coordinador de los conservatorios en Badajoz. Recordaba que se alojó en un hotel y hubo una entrevista personal que fue una defensa del proyecto. Señaló además que tampoco recordaba haber pedido el teletrabajo.

El abogado mantiene que a su defendido le estaban preguntado por hechos de hacía 8 años y es normal que no recordara todos los detalles. Apunta que no le ve "significación penal absolutamente a nada de lo que está trascendiendo en los medios". "Nada de lo que estamos viendo tiene que ver con el Código Penal, si penalizamos el absentismo los juzgados de lo penal van a estar colapsados.

"Fue la Diputación de Badajoz la que modificó el puesto de trabajo del hermano de Sánchez"

Afirma Emilio Cortés que lo que tenía David Sanchez era un puesto de coordinador de actividades del conversatorio de música y como consecuencia de una propuesta del área de cultura y deporte de la Diputación de Badajoz sin que conste su intervención se transforma en jefatura de oficina de artes escénicas pero él se mantiene en el mismo despacho en el que estaba.

"El hecho de que se llame oficina no significa que haya que crear un espacio físico, sino que se mantienen las mismas condiciones de trabajo que él tenía aunque se añaden otras", destaca. Cree que esto podría ser sospechoso si hay un incremento de su sueldo o una disminución en sus horas de trabajo pero fue solo un cambio de denominación dejando las mismas condiciones y el mismo despacho que tenía como coordinador de actividades de conservatorio".

Establece que el cambio de denominación del puesto de trabajo venía por la proliferación de las actividades de la Opera Joven. Era un proyecto para que los alumnos que recibían clases teóricas en el conservatorio pudieran hacer ópera en directo.

"Aunque no se puedan demostrar indicios de criminalidad va a quedar un poso después de analizar y de tantas opiniones"

Todos estos cambios vienen avalados por los informes de la Diputación, señala el abogado, que añade que "este tipo de disfunciones que son propias en una relación laboral". "Si llevamos el análisis al extremo de la actividad laboral que llevamos cada uno con cierta tendenciosidad nadie saldría bien parado". Cree que aunque no se pueda demostrar que existen indicios criminales "va a quedar un poso de algunas cosas que después de tanto analizar y tantas opiniones puede parecer no razonable por algunas personas". "El Código Penal castiga lo que es delictivo no lo que no es razonable", concluye.

"¿Por ser quién es no tiene derecho a participar libremente en una plaza de funcionario?"

Apunta el abogado que "sabemos que el objetivo no es el señor David Sánchez y eso hay que analizarlo con cierto rigor". "La otra opción es que por ser quien es no tenga derecho a participar libremente en una plaza de funcionario de alta dirección que finalmente ha conseguido".

Está previsto que el próximo viernes declaren 4 investigados en la causa. A partir de ahí no está prevista la práctica de más diligencias de investigación lo cual significará que o se archiva el caso o se continúa con al causa para juicio oral y se practican más diligencias. La defensa de David Sánchez va a pedir el sobreseimiento pensando que no hay ningún indicio de criminalidad sobre él.

Ve "imposible que alguien acabe imputado por la creación de la plaza" y no cree que se pueda decir que está mal creada porque eso pasa cuando no hay control disciplina ni informes, pero no es el caso. "Al margen de las sospechas que pueda haber no hay ni un solo dato objetivo que ponga de manifiesto que esta plaza se ha creado por mero enchufismo como se está diciendo de una forma errónea".

