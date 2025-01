El buzón de bulos de Antena 3 Noticias: envíanos por WhatsApp los fakes que detectes

Seguimos apostando por el rigor y la información veraz, por eso lanzamos 'El buzón de bulos de Antena 3 Noticias'. Son muchas las informaciones falsas que circulan por las redes sociales, que se reenvían a través de cadenas infinitas, y que en ocasiones la persona que la recibe puede acabar siendo víctima de una estafa. Queremos ayudarte a contrastar esa información.

Una vez recibida la información dudosa, el equipo de verificación de Antena 3 Noticias se pondrá en marcha para contrastarla y comprobar si se trata de un engaño.

El bulo de la DGT

Te contamos algunos de los últimos bulos que hemos detectado esta semana. Está circulando vía mail un bulo que te avisa de una multa de 275 euros por "aparcamiento no autorizado", y te dan un plazo de 24 horas para efectuar el pago. No es la DGT, es falso y es un intento de estafa.

El mail llega con este asunto: "Algo Importante para Ti: Consulta los Detalles". Y ya en el cuerpo del mail escriben: "Aviso Importante: Infracción Vial. Se ha detectado una infracción relacionada con su vehículo". Acto seguido, solicitan a la víctima de esta estafa "que atienda esta notificación de manera oportuna para evitar inconvenientes adicionales".

Solicitan el pago de una multa de 275 euros por "aparcamiento no autorizado" y piden "realizar el pago dentro de las próximas 24 horas para evitar un recargo del 50% o la posibilidad de acciones legales". Con un simple "Pagar ahora" la víctima de esta estafa puede caer en la trampa.

La Guardia Civil ya ha desmentido este bulo en varias ocasiones en sus redes sociales, ya que no es un mensaje nuevo pero ha vuelto a resurgir. "Si te llega una multa es importante que, antes de pagarla o recurrirla, compruebes que es de la DGT, revisa los datos y comprueba que toda la información sea correcta", escribe en Twitter. Recuerdan que la DGT notifica sus multas únicamente a través de uno de los siguientes canales:

Correo postal (con posterior envío al Tablón Edictal si no te han localizado en tu domicilio).

Notificación electrónica a través de la DEV - Dirección Electrónica Vial.

La foto de Sánchez y Feijóo que infecta tu teléfono

Otros de los bulos que hemos detectado es la cadena de envíos masivos que avisa de un posible hackeo si abres una fotografía de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo "recogiendo barro después de la DANA". También se trata de un bulo recurrente, que lleva circulando desde las semanas posteriores a la trágica DANA.

"Atención. Van a subir unas fotos de de Feijóo en Paiporta recogiendo barro después de la Dana, no las abras ni las veas, te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. No lo abras. También lo dijeron por las TV. Compártelo!", este es el mensaje falso que está circulando por Whatapp y otras redes sociales.

Antena 3 Noticias, contra la desinformación

Ante este y otros muchos, desde la redacción de Antena 3 Noticias combatimos a diario contra la desinformación, aquí contrastamos y verificamos información recibida, tratada y retransmitida. Una labor que también se lleva a cabo en nuestras redes sociales, bajo nuestra marca #VerificaA3N.

La estrategia de lucha de contra las fake news en las cuentas de redes sociales de Antena 3 Noticias (X, Facebook, TikTok e Instagram) persigue los siguientes objetivos:

Aportar contenidos de valor, dinámicos e interactivos.

Llegar a un público más joven y especialmente sensible a estas materias.

Sumarse a los temas que son tendencia en ambas redes, creando contenido propio específico ajustado a ese target más joven.

Ampliar el impacto remitiendo a las URL en web para aportar al usuario más contexto.

Fomentar la participación de la comunidad más activa.

