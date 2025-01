El hermano de Pedro Sánchez intenta explicar dónde está su oficina de trabajo: "No sabría decirle"

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, compadeció el pasado jueves 9 de enero en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La declaración, que duró aproximadamente hora y media, pretendía responder a las cuestiones suscitadas por el origen de la justificación de su contrato, si poseía la formación necesaria para conseguir ese puesto de trabajo o si ha desempeñado las labores asociadas a los cargos. Primero como coordinador de los conservatorios de Badajoz y luego como jefe de la oficina de artes escénicas.

El acusado negó cualquier irregularidad en su contrato. Esta declaración está respaldada por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que considera que este juicio es "un intento de la extrema derecha" de "mediatizar la justicia". Además, durante su comparecencia, remarcó que no conocía "en absoluto" a David Sánchez antes de que fuese nombrado. "Me enteré cuando venía en la lista de admitidos para esa plaza. Alguien me lo trasladó", declaró Gallardo.

La jueza Beatriz Biedma investiga si se ha cometido algún delito contra la Administración Pública, Hacienda, prevaricación, malversación o tráfico de influencias. Por el momento, la Unidad Central Operativa (UCO) llevó a cabo tres registros de la Diputación de Badajoz. La Guardia Civil no encontró quién creó el puesto, pero comunicaron que se hizo de forma apresurada.

Antena 3 Noticias ha tenido acceso al video de la declaración judicial de David Sánchez. Al principio, la jueza le pregunta cómo consiguió el puesto de Diputación de Badajoz, a lo que Sánchez responde que "a través de un buscador de internet".

Buscaba trabajo todas las mañanas por internet

Según el testimonio de Sánchez, no recuerda la fecha "cartesiana" en la que empezó a buscar trabajo, ya que era algo sistemático que solía hacer por las mañanas mientras se tomaba un café. "Lo hacía de manera diaria. Tampoco es una actividad que lleve mucho tiempo", aseguró el investigado, que remarcó que "estaba buscando más ofertas de empleo, no solamente en los conservatorios". "Hay buscadores específicos que amplían el rango. Yo tengo una actividad internacional y hago uso de buscadores específicos", explicó.

Durante el juicio, el hermano de presidente fue interrogado acerca de las posibles conexiones que tenía antes de acceder a su puesto de trabajo. Sin embargo, Sánchez negó que conociese a alguien de Badajoz antes de acceder al cargo. Al ser preguntado directamente por Miguel Ángel Gallardo, presidente de la institución, Sánchez asegura que lo conoció después de su contratación.

"En concreto, por la persona que usted me está preguntando, me lo presentan cuando ya estoy incorporado al puesto de trabajo", recalcó el acusado, que negó conocer a alguien de la cúpula del PSOE extremeño al haber desarrollado su actividad fuera de España y al no tener ninguna significación política más allá de sus conexiones familiares.

Actualmente, no existen pruebas del supuesto enriquecimiento ilícito de Sánchez, que según Manos Limpias supera el millón de euros.

No sabría decir dónde está ubicado su despacho

Durante el interrogatorio, se pidió al acusado que proporcionase la ubicación física de su oficina. Sin embargo, no fue capaz de proporcionar una respuesta concreta: "Imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora".

Sánchez le explicó a la jueza que siempre ha trabajado desde su casa o desde donde fuese necesario. Por lo que solo acudía físicamente cuando era estrictamente necesario. Tras no ser capaz de ubicar su oficina, confesó que nunca contó con una, ya que ha ido teniendo varios despachos en distintos edificios públicos.

