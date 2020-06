Cifuentes: "Discrepar de un informe no significa denostar o criticar a la Guardia Civil"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este viernes que "discrepar de algunas valoraciones de un informe" de la Guardia Civil "no significa ni mucho menos denostar o criticar" ese cuerpo.

Así lo ha manifestado Cifuentes en la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid en la que está compareciendo para explicar su actuación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación.

En dos informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apreciaba indicios de cohecho y prevaricación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de esos contratos enmarcados en la investigación del caso Púnica.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción no ven pruebas de que la presidenta participara en la financiación ilegal del PP con esta actuación, de modo que no han procedido en su contra.

Al contestar a las preguntas del diputado de Podemos en la Asamblea Ramón Espinar, Cifuentes ha sostenido que siempre ha defendido a la Guardia Civil y siempre la defenderá. "No necesito ni probarlo. Esto que llevo es la insignia de la Guardia Civil, que me dieron como madrina de la Primera Zona, que llevo en muchas ocasiones y con mucho orgullo", ha afirmado la presidenta regional, quien ha recordado que, además, es hija de un militar. "Vivo la Guardia Civil y voy a apoyar a la Guardia Civil", ha recalcado.

El diputado de Podemos, Ramón Espinar, ha asegurado que a lo que apunta la UCO en su informe es que Arturo Fernández financiaba las campañas electorales del PP, y que después, desde la Asamblea de Madrid se le devolvió el favor. Y ha añadido que espera que “usted salga limpia de todo esto, pero no por usted, sino por la Comunidad de Madrid. No quiero que la presidenta de mi comunidad esté enredada en asuntos de fontanería y de financiación ilegal de partidos políticos”.

Cristina Cifuentes ha respondido aclarando que “Los pliegos los hizo el servicio de contratación y fueron informados favorablemente por los servicios jurídicos y los aprobó la Mesa de la Asamblea”. “Yo no me propuse como experta. Fue la mesa de la asamblea, y por unanimidad, que fuera yo como vicepresidenta primera, la persona que estuviera en ese comité de expertos”. Además Cristina Cifuentes ha asegurado que no se considera una experta alimentaria a diferencia de usted, en referencia a Ramón Espinar, que es experto en coca colas.