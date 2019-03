Chacón advierte de que el PSOE "no tiene todo el tiempo del mundo" para las primarias

DURANTE SU PRESENTACIÓN DE JUAN ALBERTO BELLOCH

La exministra de Defensa Carme Chacón ha advertido este martes de que "el socialismo no puede dar la impresión de que, en medio de tanta destrucción y sufrimiento acelerado", "se da todo el tiempo del mundo porque mucha gente no lo tiene", un día después de que la dirección federal del PSOE anunciase que no tiene previsto adelantar las primarias.