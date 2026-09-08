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Feijóo reivindica la postura del PP tras la decisión del Supremo sobre la ley de nietos: "Lo dijimos, nos atacaron por ello y hoy se confirma"

El líder del PP reacciona a la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar los efectos electorales para parte de quienes obtuvieron la nacionalidad mediante esta norma.

Núñez Feijóo

Núñez Feijóo EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la decisión del Tribunal Supremo sobre la denominada ley de nietos y ha reivindicado la postura que su formación ha mantenido durante los últimos meses. "Lo dijimos, nos atacaron por ello y hoy se confirma", ha escrito este martes en su cuenta de X.

El pronunciamiento llega después de que el Supremo haya acordado suspender cautelarmente el voto de personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad mediante la conocida como ley de nietos, salvo que acrediten que familiares suyos sufrieron el exilio.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo suspende así sus efectos electorales para los sucesivos procesos que puedan convocarse. La decisión responde a las medidas solicitadas por Vox e Iustitia Europa.

Feijóo: "Teníamos razón"

Tras conocerse la resolución, Feijóo ha publicado otro mensaje en X: "Teníamos razón". El PP sostiene desde hace meses que una ley no puede modificarse mediante una instrucción y ha acusado al Gobierno de pretender alterar el censo a pocos meses de unas elecciones. Fue Vox, sin embargo, quien trasladó el asunto al Tribunal Supremo.

Horas antes de conocerse la decisión, Feijóo había abordado esta cuestión durante una entrevista en Antena 3. El dirigente popular señaló entonces que esperaría al pronunciamiento del Supremo y sostuvo que una disposición de la Ley de Memoria Democrática había sido "modificada por una instrucción", que calificó de "ilegal".

Según explicó, la norma aprobada en el Parlamento para conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles habla de "nietos", mientras que la instrucción "habla de bisnietos y tataranietos".

El PP celebra la decisión del Supremo

Otros miembros de la dirección del PP también se han pronunciado. Cuca Gamarra ha afirmado: "Lo hemos dicho desde el principio: no se puede cambiar una ley por medio de una instrucción. Teníamos razón".

Por su parte, Alma Ezcurra ha señalado que en democracia "es el pueblo el que elige al poder y no al revés" y que "hoy el Tribunal Supremo se lo ha tenido que recordar a Sánchez".

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