Varias madres increpan a la ministra de Educación en Ceuta: "¡Escúchanos! Estamos destrozados"

Varias madres han increpado a la ministra de Educación, Milagros Tolón, durante su visita a Ceuta, coincidiendo con la vuelta a las aulas de unos 13.000 alumnos.

La titular de Educación ha llegado a la ciudad autónoma junto al ministro del Interior y Ángel Víctor Torres, entre medidas de seguridad. A su llegada, varias madres han mostrado su rechazo y se han dirigido a Tolón para trasladarle su malestar. "¿Qué pasa con nosotras? Vente a hablar con nosotras. ¡Escúchanos! Estamos destrozados. Me vas a escuchar, me da igual que salgas por la puerta que salgas", reclama una de las madres.

Policía y Ejército en los colegios

La jornada escolar se produce después de 40 días con el problema que atraviesa Ceuta. Policía y Ejército han permanecido en las entradas de los colegios para garantizar la seguridad durante el regreso de los estudiantes.

La situación ha llevado a algunos padres a decidir no llevar a sus hijos a clase. Mientras tanto, varios inmigrantes han aplaudido la llegada del ministro del Interior a Ceuta.

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