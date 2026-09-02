La carta íntegra de Fernando Grande-Marlaska al director de la Policía Nacional: "Necesito saber desde cuándo disponía de esa información"

La crisis migratoria en Ceuta ha entrado este miércoles en una nueva fase después de conocerse un informe policial que señala a Marruecos como responsable de la entrada masiva de migrantes que tuvo lugar el pasado 30 de julio.

Ha pasado más de un mes y la crisis migratoria se ha convertido en humanitaria, con miles de marroquíes que permanecen en Ceuta ante la desesperación de los ceutís.

Pedro Sánchez dará explicaciones este jueves en el Congreso sobre la gestión de esta crisis por parte del Gobierno, pero este miércoles, un día antes, se ha conocido el informe policial que implica a agentes marroquíes como responsables de planificar la operación de entrada masiva a España a través de Ceuta.

Un informe que compromete aún más a Marlaska. El ministro del Interior ha reclamado por escrito al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo, verificar "a la mayor brevedad" lo ocurrido en Ceuta y aclarar "desde cuándo disponía la Policía Nacional de esta información".

La carta íntegra de Marlaska al director de la Policía

El PP exige la dimisión de Marlaska

El Partido Popular ha vuelto a pedir este miércoles la dimisión del ministro del Interior por "sinvergüenza, incompetente y mentiroso" tras conocerse dicho informe de la Policía Nacional.

"Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia", ha dicho Miguel Tellado, número dos del PP, a través de redes sociales.