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Vivas confía plenamente en que el rey Felipe VI visitará Ceuta y en su compromiso con la ciudad

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, confía plenamente en que el rey Felipe VI visitará la ciudad autónoma. Mientras, el Gobierno niega que exista un veto a la visita y asegura que se producirá cuando "se den las condiciones".

El rey Felipe VI y el presidente de Ceuta

Vivas confía plenamente en que el rey Felipe VI visitará Ceuta y en su compromiso con la ciudad | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
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La polémica en torno a la relación entre Moncloa y Ceuta se ha mantenido durante los últimos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera referencia a una posible visita del rey Felipe VI a la ciudad autónoma. Sánchez, durante la entrevista que concedió a la SER, señaló que el viaje se produciría cuando se "dieran las condiciones".

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha querido hacer pública su confianza en el jefe del Estado y ha destacado su compromiso con la ciudad: "No creo que haya una persona en España más pendiente de lo que sucede en Ceuta que Su Majestad".

El presidente autonómico ha mostrado así su convencimiento de que Felipe VI mantiene su compromiso con Ceuta y de que la visita acabará produciéndose.

Contradicciones en el Gobierno sobre un posible veto a Felipe VI

Desde Moncloa tratan de cerrar la polémica y remarcan que en ningún momento se ha vetado un viaje del rey a la ciudad autónoma. De hecho, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido: "La Casa Real es dueña de su propia agenda. Yo no tengo nada que decir sobre la agenda de la Casa Real".

Unas declaraciones que contrastan con las realizadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguró: "Es el Gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política".

En este contexto de argumentos cruzados, desde el Ejecutivo insisten en trasladar que las relaciones entre el jefe del Gobierno y el jefe del Estado son buenas y en que Felipe VI visitará Ceuta en algún momento.

¿Marruecos reaccionaría mal a esta visita?

Fuentes del Gobierno remarcan en privado que Ceuta y Melilla son territorio español y que, por tanto, el rey puede visitar ambas ciudades. Además, sostienen que la visita no tendría por qué provocar una reacción negativa por parte de Marruecos. En este sentido, aseguran que el viaje se producirá cuando "se den las condiciones", independientemente de la posición que pueda mantener Rabat.

Por su parte, Zarzuela no entra en la polémica y evita pronunciarse sobre las distintas declaraciones realizadas en los últimos días. Desde la Casa Real tampoco hacen referencia a ningún contenido concreto de la reunión entre Felipe VI y Pedro Sánchez, aunque aseguran que el encuentro transcurrió con total normalidad.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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