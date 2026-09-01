El PSOE pide al juez Pedraz que sólo la Fiscalía acceda al análisis de sus cuentas: "La intimidad debe quedar salvaguardada"

El PSOE ha solicitado al juez Santiago Pedraz, quien investiga el caso Leire en la Audiencia Nacional, que sólo la Fiscalía pueda acceder a la pieza separada en la que se analizan seis cuentas del partido y que además se depuren los datos que no estén relacionados con la causa.

A través de un escrito al que ha tenido acceso EFE, el PSOE pide al magistrado "extremar las cautelas para que no se produzca ninguna filtración a la opinión pública de aquellos datos no vinculados a la presente investigación".

El partido ha enviado este escrito después de que el juez haya ordenado rastrear hasta 81 cuentas, varias de ellas relacionadas con el PSOE, con el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y con los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, todos investigados por presuntas maniobras para boicotear causas que afecten al partido o al Gobierno y que recibieron pagos procedentes del PSOE.

El PSOE pide cautela para evitar la "pública difusión" de "multitud de movimientos"

Ante esta decisión, Pedraz ordenó abrir una "pieza separada económica" ante el carácter sensible de los datos solicitados y para evitar su "pública difusión". En el escrito, el PSOE "estima muy relevante" la apertura de esta pieza separada, pero insiste en ir más allá en las cautelas, puesto que entiende que se pide información genérica y que las cuentas "contienen multitud de movimientos, que afectan a numerosas personas y entidades no vinculadas con los hechos que son objeto de las presentes actuaciones, y cuya intimidad debe quedar salvaguardada".

El juez ha pedido hasta el momento información a doce entidades bancarias tras la sospecha de los investigadores de que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, haya utilizado presuntamente los recursos del PSOE para mantener una supuesta organización destinada a boicotear causas judiciales y que con fondos del partido se habrían adjudicado a Leire Díez al menos 43.225 euros a través de intermediarios como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o el abogado Ismael Oliver.

El PSOE reitera al magistrado que ya identificó ante la UCO las cuentas desde las que se llevaron a cabo pagos a los investigados y indica que "posteriormente podrían haber sido utilizadas de manera ilegítima para hacer pagos o cubrir gastos no vinculados a la actividad propia" del PSOE, "ni a sus fines estatutarios ni principios programáticos, al margen de la organización". En su escrito, esta formación insiste en que "seguirá colaborando con la investigación judicial que se está efectuando, aportando cuanta otra información se le pueda solicitar, pues siempre ha desarrollado una gestión transparente y no tiene nada que ocultar".

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