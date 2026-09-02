Juan Lobato, sobre el informe que implica a Marruecos en la entrada irregular en Ceuta: "Es un tema de soberanía, hay que defender nuestra frontera"

El senador del PSOE por Madrid y ex secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha reclamado que se esclarezca el contenido de un informe policial que apuntaría a que la entrada irregular de migrantes en Ceuta estuvo dirigida por gendarmes marroquíes. A su juicio, conocer los hechos resulta fundamental para determinar qué ocurrió y evitar que una situación similar pueda repetirse.

Lobato ha defendido que, más allá de que el informe termine confirmándose o no, la situación debería llevar a España a reflexionar sobre su modelo de protección fronteriza y, especialmente, sobre la dependencia de terceros países para controlar sus propias fronteras. "Lo importante es conocer lo que ha sucedido para analizarlo y que no vuelva a pasar", ha señalado el senador, que considera necesario recuperar una mayor autonomía en la defensa de las fronteras españolas.

La posible participación de agentes marroquíes cambiaría, según ha planteado durante la entrevista, la interpretación de lo ocurrido en Ceuta. Si se confirmara que la entrada de migrantes fue dirigida desde Marruecos, el episodio podría dejar de entenderse únicamente como una crisis migratoria para adquirir una dimensión relacionada con la soberanía y la seguridad de España.

"Por eso yo creo que es muy importante conocer la verdad para tener claro qué es lo que ha sucedido", ha afirmado Lobato, quien ha insistido en que España debe disponer de una posición propia para defender sus fronteras "independientemente de las intenciones o acciones de otros países".

Lobato cuestiona que el informe haya tardado tanto en conocerse

El senador también se ha referido a la reacción del Gobierno y, en particular, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que el contenido del informe haya trascendido. Lobato ha considerado "sorprendente" que haya transcurrido tanto tiempo hasta que se conociera la existencia de este documento si, como apunta la información, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eran conscientes desde el primer momento de la situación.

"Si la Policía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el minuto uno fueron conscientes de que esta era la realidad, pues que haya tardado tanto en fluir la información, honestamente sí que es sorprendente", ha afirmado. En este sentido, ha defendido que lo prioritario ahora es determinar con claridad qué recoge el informe y que tanto el Gobierno como el conjunto de la sociedad española conozcan lo ocurrido.

"Una cosa es el empeño y otra es la realidad"

Preguntado por la posición mantenida hasta ahora por el Gobierno y por el presidente Pedro Sánchez, a quienes se ha acusado de desvincular a Marruecos de lo sucedido, Lobato ha rechazado que la respuesta deba construirse a partir de un relato previo. "Una cosa es el empeño y otra es la realidad", ha señalado. Para el senador, las decisiones deben partir de los hechos y no de una interpretación predeterminada sobre lo que debería haber ocurrido.

"Lo que hay que hacer es conocer cuáles son los hechos y reaccionar en consecuencia", ha defendido, al tiempo que ha reclamado compatibilizar la defensa de las fronteras con el tratamiento humanitario de las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Lobato también ha rechazado especular sobre si el presidente del Gobierno oculta información sobre Marruecos. Preguntado por las afirmaciones del líder de Compromís, Joan Baldoví, en este sentido, ha asegurado que espera que no sea así.

Reclama una política exterior de Estado

El senador socialista ha aprovechado la polémica para reivindicar que las relaciones de España con otros países, especialmente en asuntos estratégicos, deberían quedar al margen de los cambios de Gobierno. A su juicio, la política exterior debe entenderse como una política de Estado, construida a partir de consensos entre los principales partidos. "Hay que tener claro que la política exterior no es la de un único gobierno, España tiene una posición en el mundo que es fruto de un proceso muy largo en que ha habido distintos gobiernos, distintas circunstancias internacionales y no puede ser que un gobierno u otro fije una posición distinta o no", ha asegurado.

En este contexto, Lobato ha vuelto a reclamar unidad política en torno a Ceuta y a la defensa de la soberanía española. Ha recordado que desde el primer momento defendió que Pedro Sánchez y el líder de la oposición acudieran juntos a la ciudad autónoma para trasladar una posición común.

Críticas a las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta

El senador también se ha pronunciado sobre las concentraciones previstas para esta tarde en apoyo a Ceuta. Lobato ha cuestionado que estas movilizaciones no sean fruto de un consenso amplio entre las diferentes fuerzas políticas. "Las marchas de hoy tendrían que haber sido fruto de un amplio consenso en defensa de Ceuta y de la soberanía española y de apoyo a la ciudad de Ceuta de forma conjunta", ha afirmado.

Aunque ha señalado que no está de acuerdo con la forma en que se han organizado, ha evitado responsabilizar específicamente a ningún partido y ha considerado que se trata de un "error" de unos y otros por plantear las iniciativas de manera unilateral. Como alternativa, ha destacado el ejemplo de otros municipios donde las diferentes formaciones han alcanzado acuerdos conjuntos.