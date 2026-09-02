VÍDEO: Abucheos y gritos de "mentiroso" a Ángel Víctor Torres tras conocerse el informe que culpa a Marruecos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido increpado en su llegada al teatro auditorio Revellín de Ceuta, en el que está programado un acto institucional por el Día de Ceuta, tras conocerse un informe de la Policía Nacional en el que el Cuerpo señala que la entrada irregular de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio habría sido dirigida por gendarmes marroquíes. Entre los reclamos de los presentes, se pueden escuchar gritos de "mentiroso".

El recibimiento dispensado a Torres ha contrastado con el que ha tenido el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, recibido entre aplausos a su llegada al mismo acto.

Ceuta celebra este miércoles su Día de la Autonomía en medio de una situación todavía marcada por las consecuencias de la entrada masiva del 30 de julio. Aquel día, decenas de miles de inmigrantes accedieron a la ciudad en una operación que desbordó durante horas a las fuerzas de seguridad y obligó posteriormente al despliegue de refuerzos procedentes de la Península.

La tensión continúa en las calles de la ciudad, donde a las 20.00 horas está prevista una manifestación para reclamar mayores medidas de seguridad y exigir al Gobierno una respuesta ante la situación que atraviesa Ceuta desde finales de julio.