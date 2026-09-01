Sanidad reforma el Estatuto Marco tras 20 años: máxima tensión con los médicos y luz verde a las demandas de los enfermeros

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley del Estatuto Marco, para la reforma integral de las condiciones laborales en la sanidad española. El nuevo Estatuto Marco sustituye al aprobado en 2003 y establece un marco común de derechos y garantías para todo el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desacuerdo entre médicos y ministerio de Sanidad

Este nuevo proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo no ha estado exento de polémicas debido al desacuerdo de los médicos con las nuevas medidas implementadas. La nueva ley ha abierto una brecha entre el colectivo médico y la ministra de Sanidad, Mónica García. Los médicos han amenazado con la huelga indefinida en el mes de octubre si no se establece un convenio específico que tenga en cuenta las particularidades del oficio y su responsabilidad dentro del sistema sanitario, además de tener un rango profesional propio. Sin embargo, el texto legal sí ha sido bien recibido por el colectivo sanitario de enfermería, ya que se les reconoce de una vez su categoría profesional como grado universitario y no como diplomatura.

Nuevas condiciones laborales para los sanitarios

Analizados ya los satisfechos y los insatisfechos en la aprobación de la nueva ley, ahora podemos analizar qué puede cambiar en la práctica para el trabajo de todos los sanitarios. En primer lugar, se reduce la jornada máxima semanal de 48 a 45 horas, además de establecer un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. En segundo lugar, las guardias ahora serán más cortas, pasando de las 24 horas actuales, rebajándolas hasta las 17 horas máximas en días laborables. A continuación, se ha decretado que las guardias de 24 horas solo podrán mantenerse excepcionalmente en fines de semana, festivos o puestos de difícil cobertura. Además, no se podrá obligar a un sanitario a trabajar una jornada ordinaria inmediatamente después de una guardia.

El Gobierno, a evitar la huelga indefinida de los médicos en octubre

Una de las novedades es que se amplían los derechos de conciliación y se reconocerá el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo. Y, por último, los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y las administraciones tendrán que convocar procesos selectivos al menos cada dos años. El Gobierno defiende que el estatuto mejora las condiciones del personal sanitario y los médicos ponen en duda las guardias y las jornadas de 35 horas; veremos ahora cómo gestiona el ejecutivo la situación con los colectivos que protestan sobre el nuevo proyecto de ley.