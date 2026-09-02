Un informe policial aseguraría que la entrada irregular de migrantes a Ceuta estuvo dirigida por gendarmes marroquíes

En pleno dilema ante las concentraciones previstas para este 2 de septiembre por el Día de Ceuta en varios puntos del país, un informe policial adelantado por 'El Español' irrumpe en el tablero con una información que resultaría clave, pues sostiene que la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio habría sido guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. El CENIF, la unidad de inteligencia de la Comisaría de Extranjería, se lo ha comunicado a la jueza María Tardón. Asegura que todo fue planificado para colapsar el sistema fronterizo. Esta misma madrugada, el ministro Marlaska ha exigido al director general de la Policía que aclare si es cierto.

De esta manera, nos encontraríamos ante una invasión guiada. El informe mantiene que "el perfil de los invasores fue distinto en cada una de las dos fases del incidente y los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno". Es una noticia de peso que desmontaría lo que defiende hasta ahora el Gobierno, por lo que podría ser clave en el futuro desarrollo de esta crisis de Estado.

Marlaska pide explicaciones

Durante esta madrugada, una vez conocida la información que comparte el medio citado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha dirigido por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, con el fin de conocer, "de ser cierto", desde cuándo disponía la Policía Nacional la información que ha publicado el digital.

Marlaska pide a Pardo que "de ser cierto lo que publica este digital, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

Además, señala que "se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito". Señala que, "al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior".

De esta manera, el ministro del Interior pide la información acerca de la veracidad de esta información "a la mayor brevedad", y que en su caso, "me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo".

El PP reacciona

Las reacciones por parte del Partido Popular no han tardado en aparecer tras conocer esta información. Uno de los primeros ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien señala en redes sociales que "las mentiras del Gobierno" se acabarán conociendo. Por su parte, la portavoz del los populares, Esther Muñoz, publica: "Llevan mintiendo un mes...la pregunta es ¿por qué?".

Este informe policial sobre la crisis migratoria irrumpe en un día en el que lo previsto era hablar acerca de las concentraciones previstas por el Día de Ceuta. El PSOE ha pedido por carta a sus militantes y cargos públicos que no las apoyen, que no se unan, al considerar que es un acto politizado por el Partido Popular en contra del Gobierno.

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