El Gobierno exculpa a Marruecos de la crisis de Ceuta y Pedro Sánchez señala a Rusia e Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha afirmado que España ha sufrido un ataque a su integridad territorial. Desde el Gobierno, exculpan a Marruecos de la crisis en Ceuta y señalan otros posibles protagonistas con un mensaje directo a Rusia e Israel.

El Gobierno pretende abrir un centro de inmigrantes en un barrio militar de Ceuta. Los ya instalados en Loma Colmenar y Loma Margarita se les puede sumar este nuevo. Tras un mes de la crisis migratoria, el Gobierno ha vuelto a pronunciarse.

Anuncios, ayudas y soluciones

El Ejecutivo prepara para este martes un nuevo paquete de medidas para Ceuta, que, continúa con la crisis migratoria. El plan, elevará 75 % las bonificaciones empresariales a la Seguridad Social, facilitará ERTE de fuerza mayor y movilizará recursos para pymes, autónomos y servicios públicos.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un paquete extraordinario de 168 millones de euros para reforzar la respuesta de la Administración central ante las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. El presidente ha situado la magnitud del programa en una escala poco habitual para una ciudad de estas dimensiones: el volumen de recursos equivale, según sus cálculos, aproximadamente al 8 % del PIB ceutí.

El Ministerio de Trabajo prepara un régimen reforzado de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. La fórmula pretende proporcionar a las empresas afectadas un mecanismo para sostener sus plantillas mientras la actividad recupera unas condiciones mínimas de normalidad.

Las bonificaciones empresariales pasarán del 50 % al 75 % en Ceuta y también en Melilla, según ha anunciado Sánchez. La extensión a la ciudad autónoma vecina responde a una lógica preventiva: aunque Melilla no ha sufrido una crisis migratoria comparable a la de Ceuta durante este verano, comparte buena parte de sus características fronterizas, económicas y geográficas.

Sánchez habla de la posible visita del rey

Sobre la posibilidad de que Felipe VI visite próximamente Ceuta, a lo que el presidente ceutí Juan Jesús Vivas aseguró hace unas semanas que se comprometió, Pedro Sánchez ha asegurado que "hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla".

Preguntado sobre cuándo tendrá lugar ese viaje oficial, ha afirmado que "cuando se den las condiciones para ello". Cabe señalar que la visita de un monarca español a las ciudades autónomas son siempre un asunto espinoso porque no suele ser bien recibida por Marruecos, que reclama la soberanía de ambos territorios. De hecho, Juan Carlos I solo visitó Ceuta durante su reinado en una ocasión.

El Gobierno pide ayuda a la UE

El Gobierno español ha solicitado a la Unión Europea un refuerzo de los medios destinados a gestionar la situación migratoria que continúa en Ceuta, tras la llegada irregular de personas registrada los días 30 y 31 de julio.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a la Comisión Europea la petición de ampliar la colaboración de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) en las tareas de identificación, triaje y posterior tramitación de los expedientes de las personas que todavía permanecen en la ciudad autónoma.

En concreto, España pide prolongar la operación Minerva de Frontex más allá del 2 de septiembre, mientras continúe la gestión de la situación. También reclama la incorporación de 10 agentes adicionales para agilizar la recogida de información y la identificación de las personas que aún no han pasado por el procedimiento de triaje.

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