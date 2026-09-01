Félix Bolaños confirma el refuerzo de 10 nuevos abogados en Ceuta tras el 'colapso judicial' por la crisis migratoria

Un mes después de la entrada masiva a Ceuta y con las agresiones sexuales disparadas (23), los juzgados de Ceuta han sufrido un colapso que ha llevado al Ministerio de Justicia y a Félix Bolaños a actuar.

La Justicia refuerza con cuatro nuevos magistrados voluntarios. El aumento se produce tras la crisis migratoria, especialmente por las causas relacionadas con presuntas agresiones sexuales con un refuerzo específico para violencia sobre la mujer. Estarán seis meses prorrogables.

Nuevos refuerzos judiciales

El Turno de Oficio de Ceuta sumará 10 nuevos efectivos para contrarrestar el colapso en la carga de trabajo en procedimientos en materia de extranjería. Llega tras la solicitud presentada por el Consejo General de la Abogacía Española a instancias del Colegio de la Abogacía de Ceuta.

Félix Bolaños anunció el lunes pasado la contratación de un segundo juez de refuerzo para los juzgados de Ceuta y ha garantizado que asignará "todos los medios para que la normalidad regrese lo antes posible a la ciudad".

En una publicación en su cuenta de la red social X, el ministro ha señalado de la llegada de la petición formal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, "de manera inmediata", ha sido autorizado.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a la magistrada Consuelo Andreo para reforzar el juzgado con competencia en violencia sobre la mujer en Ceuta, que desde el pasado 30 de julio cuando estalló la crisis migratoria ha registrado 23 agresiones sexuales.

Hasta la fecha, se han identificado a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga. El resto permanece sin identificar.

Convocadas manifestaciones el 2 de septiembre

La Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado la manifestación en más de 260 municipios para este 2 de septiembre de 2026, animando a la gente a acudir y mostrar su apoyo a Ceuta. Vivas considera que "se trata de expresar la unidad en apoyo a una ciudad que ha sufrido un ataque y necesita el apoyo de todos los españoles".

La iniciativa 'Por Ceuta', que tuvo su origen en redes sociales, ha ordenado a través de su web las convocatorias ciudadanas en los distintos municipios y está informando sobre cómo organizar las protestas. En la página se detalla qué ayuntamientos han convocado la manifestación y cuáles obedecen al llamamiento de las redes sociales.

Colapso y violencia un mes después

Algunos grupos organizados han bloqueado el reparto de comida en la playa del Trampolín, además de agredir a periodistas y ciudadanos musulmanes. Uno de los atacados fue un periodista que necesitó ser protegido por agentes de la Policía Nacional. Los agresores le amenazaron con seguirle hasta que se fuera de la ciudad y no es el primer incidente que sufre un compañero de profesión.

La ciudad sigue sin recuperar la normalidad y vive con un sistema de acogida colapsado. Muchas voces son críticas con el gobierno asegurando que las iniciativas llegan tarde.

Los enfrentamientos han alcanzado incluso a los militares. En uno de los episodios más graves, un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó y apedreó un vehículo del Ejército en Benzú, provocando heridas a cuatro soldados. La Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron posteriormente y detuvieron a doce migrantes.