El Gobierno avisa a Almeida de que no le corresponde convocar concentraciones, sino "un acto institucional" de apoyo a Ceuta

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado este martes al Ayuntamiento de la capital que, como institución, no cuenta con la legitimidad para convocar manifestaciones en aplicación del derecho de reunión, aunque aclara que no prohíbe realizarla como un "acto institucional", refiriéndose a la concentración para apoyar a Ceuta convocada para este miércoles en Cibeles.

En un escrito al que ha accedido EFE, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aclara al Ejecutivo municipal de José Luis Martínez-Almeida que los alcaldes "no tienen la consideración de titulares del derecho de reunión", por lo que la comunicación del Ayuntamiento en la que informaba de la convocatoria para el miércoles "no puede tramitarse" según el procedimiento previsto para una manifestación. "Esta circunstancia no afecta a la posibilidad de que su Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad, organice los actos institucionales que estime oportunos, como el referido", añade Martín.

El delegado revela que se ha trasladado la comunicación del Ayuntamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a efectos de que puedan adoptar, en su caso, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del acto institucional comunicado".

Además, la Delegación del Gobierno recalca en un comunicado que "los ayuntamientos que han convocado concentraciones pueden celebrarlas como actos institucionales y así se les ha comunicado expresamente".

El escrito que ha sido remitido "a varios ayuntamientos de Madrid" se refiere únicamente a una aclaración jurídica, según la Delegación, que asegura que "no ha prohibido ningún acto en apoyo a Ceuta".

Asimismo, la Delegación ha cargado contra las "informaciones falsas difundidas por el Ayuntamiento de Madrid", que, a través de sus canales de comunicación, ha afirmado que la Delegación "prohíbe la concentración prevista para mañana en Cibeles". "Ante este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta, se están estudiando las posibles respuestas", afirman desde el Consistorio. "Las instituciones públicas debieran ser responsables, absteniéndose de difundir bulos y de contribuir a la desinformación", ha contestado la Delegación en ese comunicado.

Por su parte, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido al delegado del Gobierno, en un mensaje en X: "No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios".

Feijóo y Ayuso acudirán mañana a Cibeles

Tanto la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarán mañana en la convocatoria del Ayuntamiento de Madrid en la plaza de Cibeles, salvo cambios de última hora.

La Delegación del Gobierno en Madrid no ha sido la única en expresar estas declaraciones respecto a la convocatoria de concentraciones por parte de ayuntamientos: en Cantabria, la Delegación del Gobierno en esta comunidad también ha informado a varios consistorios que no tienen "legitimación para convocar reuniones o manifestaciones".

En la misma línea, aclaran que "nada impide" la organización de actos institucionales, y fuentes de la Delegación cántabra han trasladado a EFE ejemplos de convocatorias organizadas con ese carácter institucional, sin necesidad de comunicación, como homenajes a las víctimas del Covid.

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