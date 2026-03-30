Carlos Mazón pide personarse en la causa por la DANA y acceder a toda la información del procedimiento

Carlos Mazón ha dado un nuevo paso en la causa judicial abierta en Catarroja por la gestión de la DANA. El expresident de la Generalitat Valenciana ha pedido a la jueza instructora personarse en el procedimiento y tener acceso a toda la información contenida en la causa, según han confirmado fuentes cercanas al exdirigente autonómico y recoge el escrito enviado al juzgado por el letrado alicantino Ignacio Gally.

La solicitud llega en un momento procesal relevante. Mazón había sido invitado hasta en tres ocasiones a comparecer en calidad de investigado mientras ocupaba la presidencia de la Generalitat, cargo que abandonó el pasado 2 de diciembre.

Sin embargo, la semana pasada la jueza de Catarroja acordó citarlo como testigo, todavía sin fecha fijada, apenas unos días después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazara abrir una investigación penal contra él.

En el escrito presentado ante el juzgado, la defensa del expresident subraya que, desde el inicio del procedimiento, Mazón ha mantenido una postura de "máximo respeto hacia la instrucción practicada y hacia las decisiones adoptadas en el seno de la causa", pese a tener conocimiento indirecto, "a través de fuentes abiertas", de diligencias y actuaciones investigadoras que podían afectar de forma directa a su situación jurídica.

Según el texto, esa actitud no respondía a una falta de interés por el procedimiento, sino a una decisión consciente de no interferir ni en la labor de la jueza instructora ni en la del Tribunal Superior de Justicia valenciano, órgano competente para decidir sobre una eventual investigación penal mientras Mazón ostentaba el cargo de president. La defensa añade que, hasta este momento, no se había considerado necesaria una personación voluntaria.

No obstante, tras el auto del TSJCV, la estrategia cambia. El abogado sostiene que, una vez que el alto tribunal ha concluido que no existe responsabilidad penal del expresident, ha llegado el momento de hacer efectiva la prerrogativa de acceder a las diligencias que se siguen practicando sobre él. El objetivo, según la defensa, es analizar el contenido de las actuaciones que continúan abiertas en relación con su actuación durante la emergencia.

Uno de los argumentos centrales de la decisión fue que Mazón no tenía la condición de "posición de garante", ya que la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de la emergencia. En consecuencia, el alto tribunal entendió que no concurrían los elementos necesarios para imputarle responsabilidad penal en el marco de la investigación sobre la DANA.

La petición de personación abre ahora una nueva fase procesal en una causa que sigue generando una fuerte atención política y judicial. La solicitud permitirá a la defensa de Mazón tratar de acceder a las diligencias y seguir de cerca el desarrollo de la instrucción, en un momento en que su nombre continúa vinculado a una de las investigaciones más sensibles derivadas de la catástrofe.