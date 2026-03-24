La jueza de la DANA cita a Carlos Mazón a declarar como testigo

La jueza de la DANA ha acordado citar en calidad de testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. Esta decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) rechazara la semana pasada la imputación de Mazón.

En un auto, la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, argumenta que los emitido por el TSJCV "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva al no ostentar la posición de garante".

Asimismo señala que el tribunal valenciano "no aprecia tampoco indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa", como el envío del ES-Alert. Por ello, "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales de Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical".

El día de su declaración se realizará una vez que el auto del TSVJ adquiera firmeza.

Prueba caligráfica a Planas

Por otro lado, la magistrada llama a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, para que realice una prueba caligráfica sobre un documento aportado por el nuevo Subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, a quien también ha acordado citar para realizar aclaraciones a su testificación anterior.

También a Ruth Merino, quien fuera portavoz del Consell el 29 de octubre de 2024. Además de requerir el listado de las llamadas entrantes y salientes, como los mensajes de aquel día con distintas autoridades y miembros del Cecopi a varios alcaldes.

No obstante, en un segundo audio, la jueza requiere a una asociación depositar una fianza de 6.000 euros para ejercer como acusación popular.

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