Camps y Rajoy posan juntos en la convención del PP en Mallorca

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha conseguido este viernes hacerse la foto con Mariano Rajoy después de esperarle al menos media hora tras el término de la primera jornada de la convención autonómica que el Partido Popular está celebrando en Baleares para presentar su programa electoral. Eso sí, Rajoy optó por un saludo protocolario y se limitó a darle un apretón de manos. "Hemos cumplido", dijo Rajoy después de esta foto.



Se trata de la primera instantánea entre ambos desde que Camps fue designado oficialmente candidato del PP para las próximas elecciones, el pasado 24 de febrero. Es más, es el primer acto de partido en un año en que aparecen juntos, ya que el último tuvo lugar el 14 de marzo de 2010 en Valencia, coincidiendo con la semana de las Fallas. En todo este tiempo, sólo se han visto en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional o en la inauguración del AVE que tuvo lugar el pasado mes de diciembre.



Aunque estaba previsto que Rajoy llegará al cónclave antes de que finalizaran los discursos de los candidatos autonómicos del PP, finalmente se retrasó su vuelo más de una hora y llegó al hotel en el que se celebra la convención autonómica pasadas las ocho de la tarde. Desde las 19.30 le esperaba en el hall el presidente de la Generalitat, acompañado por el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y el vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino.



Poco después se fueron sumando algunos cargos más del PP, como el ex ministro Jesús Posada, el candidato del PP por Extremadura, José Antonio Monago, o el portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero. Rajoy, que llegó acompañado del candidato del partido en Baleares, José Ramón Bauzá, se limitó a estrechar la mano de cada uno de ellos y no tuvo ningún gesto especial con Camps.



Cospedal fue más cariñosa

Este mediodía, la secretaria general del PP sí que ofreció un recibimiento más caluroso al presidente de la Generalitat a su llegada al cónclave, ya que le dio un abrazo. Más de una veintena de periodistas y gráficos aguardaban en ese momento para captar la imagen de Camps, que acudió a la convención acompañado del vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y el consejero de Economía, Gerardo Camps.



Algunos candidatos autonómicos no salieron en la foto de esta noche en Palma de Mallorca porque ni siquiera estaban avisados de que se iba a producir, como el cabeza de cartel por Cantabria, Ignacio Diego, o la candidata por Asturias, Isabel Pérez-Espinosa. Está previsto que sea mañana cuando Rajoy pose oficialmente con todos sus candidatos, en la clausura de la convención.