Bildu exige que no haya leyes de partidos que impidan la conformación de instituciones

Bildu ha dicho hoy que "la lupa" con la que "la mayoría social vasca" mira a Madrid pasa por la exigencia de que no haya "leyes de partidos que impidan la conformación de instituciones desde la normalidad democrática".

Bildu ha celebrado esta tarde en el Palacio Kursaal de San Sebastián su presentación pública en un acto multitudinario con cientos de personas, en el que no ha presentado sus candidaturas vascas ya que, según han explicado fuentes de la unión abertzale, todavía no están cerradas y se darán a conocer probablemente por territorios a finales de la próxima semana.

En el acto, en el que no había rostros visibles de la izquierda abertzale ilegalizada, han intervenido el presidente de EA, Pello Urizar, el líder de Alternatiba, Oskar Matute, y la representante de Herritarron Garaia Bakartxo Ruiz. La independiente Bakartzo Ruiz ha dicho que "no se pueden poner obstáculos a la libre elección de propuestas y candidatos que debe regir el futuro de este país".

"No queremos leyes de partidos que impiden la participación y conformación de las instituciones desde la normalidad democrática. Este pueblo ha dicho que ya basta y esta exigencia debe ser atendida por Madrid sin demoras", pero para decir que "va a respetar lo que libremente decida Euskal Herria", ha agregado.

"Ésta la lupa desde la que hoy miramos a Madrid la mayoría social, sindical y política de Euskal Herria", ha enfatizado Bakartzo Ruiz, convencida de que Bildu hace una "apuesta firme por los nuevos tiempos abiertos".

El presidente de EA, Pello Urizar, ha criticado que se anuncien "cazas de brujas" contra Bildu y que tengan "la cara dura" de decir que mirarán con lupa sus listas aquellos que "después de 25 años, ni con todas las lupas del mundo, son capaces de encontrar una 'X' en los GAL". "Éstos nos van a dar lecciones de democracia a nosotros", ha ironizado Urizar, quien ha asegurado que Bildu ofrece a la sociedad "la posibilidad de llegar definitivamente a otro escenario político caracterizado por la ausencia de todo tipo de violencia y en el que toda opción política pueda desarrollar su proyecto hasta el final".

El máximo dirigente de Eusko Alkartasuna ha subrayado que esta "acumulación de fuerzas soberanistas" que representa Bildu no es coyuntural y "no persigue exclusivamente tener presencia en las instituciones", aunque el día 22 de mayo tendrá una "oportunidad" para poder "definir el mañana".

El líder de Alternatiba, Oskar Matute, ha dicho que "la esperanza de paz y normalización" encontrará en Bildu a "agentes activos en el esfuerzo permanente, tenaz e inequívoco por un nuevo escenario" que garantice "los derechos de todas las personas en toda Euskal Herria".

"Ése es nuestro compromiso irrenunciable con el conjunto de ciudadanos" que, según ha advertido, "no podrán obviar ni disminuir con acciones judiciales preventivas ni con descalificaciones permanentes sobre la naturalezas de Bildu". En el acto, en el que se ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos "abertzales, independentistas y de izquierdas" a apoyar esta coalición, también han intervenido representantes de Bildu de las tres provincias vascas: Itziar Ameztoy (Álava), Asier Vega (Vizcaya) y Mertxe Aizpurua (Guipúzcoa), así como Mayorga Ramírez (Navarra).