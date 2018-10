Bescansa: "Si se hace una segunda edición de 'Fariña' a lo mejor alguno de los protagonistas es Feijóo"

"Un honor y un orgullo" es para Carolina Bescansa ser la candidata a la secretaría general de Podemos Galicia.

La cofundadora de la formación morada no ha querido en Espejo Público entrar en "polémicas" por lo que se ha considerado el último pulso a Pablo Iglesias que ya ha dicho en público que le sorprende la decisión de Bescansa.

"No quiero entrar en este tipo de polémicas. No quiero que parezca que hay un problema personal entre Pablo y yo. Yo a Pablo lo aprecio mucho, lo quiero mucho y lo conozco desde hace muchos años", además ha insistido "no quiero que esto se convierta en un partido de tenis entre Pablo y yo".

De hecho, la política ha calificado de "lamentable" el episodio por el que se filtró un supuesto plan suyo para arrebatar a Iglesias el liderazgo del partido. "Creo que intenta presentar de mi un perfil que no se corresponde con la realidad, creo que todo el mundo sabe que soy una persona que va de frente y que cuando pienso una cosa aunque no esté de acuerdo con la dirección la digo. No se me puede acusar de ser una persona que va por detrás."

Preguntada por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que acusaba a Iglesias de querer dar carnés de buenos y malos gallegos, Bescansa ha asegurado que "eso es puro barro de alguien que podría estar en la próxima serie de 'Fariña'. Si hacéis una segunda edición de 'Fariña' a lo mejor alguno de los protagonistas es Feijóo" para después insistir: "Creo que lo que tenemos que hacer es quitar barro de esto."

Bescansa ha asegurado tener "una estupenda relación con las personas que están al frente de algunas de 'las mareas'" y para evitar pronunciarse sobre posibles diferencias con el pablista Antón Gómez Reino ha insistido en que tiene "muy claro quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros adversarios. Nuestro adversario se llama Alberto Núñez Feijóo y sobre todo se llaman recortes en Sanidad, recortes en Educación ... y nuestros aliados se llaman Martiño, se llaman Xulio Ferreiro, Eva Xoia, Luis Villares".

Preguntada por la oposición que está llevando a cabo Unidos Podemos a nivel estatal, la política ha considerado que hay que hacer "una oposición responsable, que es lo que se está haciendo".

Aquí puedes ver la entrevista completa: