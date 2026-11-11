Alberto Núñez Feijóo, en El Hormiguero: "El 29 de noviembre no hay huelga y vamos a ver qué opinan los españoles"

El mismo día que se ha celebrado la huelga general en España, Alberto Núñez Feijóo ha acudido a El Hormiguero donde ha sido entrevista por Pablo Motos. El presidente y candidato del PP a las elecciones generales del 29N ha calificado la huelga como "un acto camuflado de campaña electoral" y "un error histórico de los sindicatos"

"María Jesús Montero no es una persona que tenga mucha credibilidad, per a veces tiene algún brote de sinceridad. Ella lo ha confirmado y los sindicatos no lo han negado. Esto es un acto camuflado de campaña electoral por pate de los sindicatos. No me agrada decirlo porque es fundamental tener unos sindicatos que defiendan exclusivamente a los trabajadores y no a partidos políticos. Es su decisión, lo siento por ellos. Intenté ser educado, les dije que era un error que la convocasen, después tras el accidente en Toledo y se mueren 69 personas, no tiene sentido hacer una huelga cuando el día anterior hemos hecho un funeral de estado. Tampoco me han hecho caso, en fin, yo he dado mi opinión. Creo que esto es un acto simulado de precampaña electoral y es un error histórico de los sindicatos. Ahora bien, el 29 de noviembre, lo siento por Sánchez, pero no hay huelga. Y el 29 de noviembre la gente va a votar y, por tanto, el 29 de noviembre vamos a ver qué opinan los españoles de verdad", ha apuntado Alberto Núñez Feijóo.

El dirigente popular y candidato a la presidencia del Gobierno ha señalado que esta huelga general es una "huelga preventiva" ante el escenario de que Pedro Sánchez vuelva a perder las elecciones, como ha recordado ocurrió en 2023, y que el candidato del PP "sea el presidente del Gobierno".

"Llevamos 50 años de democracia y estos señores parece que la están inventando. Es lo que se llama huelga preventiva, por si acaso... Por si acaso los españoles deciden libremente que el señor Sánchez vuelva a perder las elecciones, como las perdió en 2023, pero en este caso con más diferencia y que no pueda gobernar. Y que el candidato más votado, el candidato del Partido Popular sea el presidente del Gobierno", ha señalado Alberto Núñez Feijóo.

"Pero vuelvo a insistir, la gente es mucho más inteligente de lo que los algunos políticos se creen. Mire sino había casos para hacer la huelga. Se podía hacer la huelga por la corrupción generalizada del Gobierno, se puede hacer la huelga por la pérdida del poder adquisitivo, se puede hacer la huelga por la situación de la vivienda que ha creado este gobierno... Pues no, se hace una huelga contra la oposición. Hombre, honradamente vuelo a reiterar: el 29 de noviembre los españoles no van a hacer huelga, van a llevar su papeleta y van a votar", ha subrayado el presidente y candidato del PP en El Hormiguero.

"Con todo respeto, el éxito de la huelga, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad, en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha opinado el líder del PP sobre la huelga general del 11 de noviembre.

"No le oculto que fue un funeral duro"

Alberto Núñez Feijóo ha señalado que el funeral por las víctimas del accidente ferroviario en Urda fue "duro" y ha señalado que ese segundo siniestro, tras el ocurrido en enero en Adamuz, se podría haber evitado.

"No le oculto que fue un funeral duro, a pesar del respeto de todos los familiares y el silencio que había en la catedral, fue duro. Porque es inevitable recordar las imágenes, en mi caso es inevitable acordarme de Fátima Báñez porque éramos amigos y durante muchos años trabajamos juntos. Y después, en mi caso era el segundo funeral, fui al de Huelva por los muertos de Adamuz, ahora he ido a Toledo... Y uno se pregunta: ¿Esto se podía haber evitado? Y yo estoy convencido de que sí. Sí se podía haber evitado, por lo menos este segundo accidente. El primero me parece una negligencia, ahora desde Adamuz a Toledo es una negligencia continuada", ha defendido Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo asegura no haber negociado "ni un milímetro" con Santiago Abascal

Alberto Núñez Feijóo también aclaró que no ha negociado "ni un milímetro" con el presidente de Vox, Santiago Abascal, la formación de un futuro Gobierno de coalición, pero recordó que la experiencia de los pactos entre ambos partidos en las comunidades autónomas "está siendo buena" y confió en alcanzar un acuerdo tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"No hemos hablado para nada, ni un minuto, de coalición de Gobierno, de cargos, de vicepresidentes, cero", apuntó Feijóo en la entrevista con Pablo Motos.

Eso sí, el candidato y líder del PP mostró su creencia en que Vox facilitará un cambio de Gobierno si el PP no consigue una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

Por último, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido en El Hormiguero a elaborar dos Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2027, uno para ese mismo ejercicio y otro para 2028, y garantizó que convocará elecciones si no consigue sacar adelante las primeras cuentas en primavera.

"Yo no voy a prorrogar el presupuesto del año 22. Oiga, que yo no soy Sánchez", señaló Alberto Núñez Feijóo.