Aldama afirma que retiró una oferta a la SEPI tras indicarle Koldo que "Begoña Gómez la quería para ella"

El empresario Víctor de Aldama ha declarado ante el Tribunal Supremo una serie de episodios que, según su versión, marcaron su actividad en relación con contratos públicos y operaciones inmobiliarias. Durante su intervención, ha señalado que retiró una oferta vinculada a la SEPI tras recibir una indicación directa del exasesor Koldo García.

Aldama ha explicado que estaba gestionando la compra de un complejo inmobiliario en Madrid por encargo de un fondo de inversión. La operación, situada en la zona de Campos Velázquez, había rebajado su valor desde 250 hasta 208 millones de euros. Sin embargo, según su testimonio, todo cambió tras una conversación con Koldo García. "Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, ha dicho que quiere Campos Velázquez para ella", ha afirmado que le trasladó.

Ante esa situación, el empresario ha asegurado que tuvo que "retirar la oferta, con todo lo que conlleva", sin recibir una alternativa clara sobre la operación planteada.

Gestión de mascarillas

En su declaración, Aldama también ha abordado la compra de material sanitario durante la pandemia. Ha señalado que una operación inicial de cuatro millones de mascarillas se amplió a ocho tras gestiones realizadas por el entorno ministerial. Según ha relatado, fue el propio Koldo quien intervino en la decisión: "Hace sus gestiones, como siempre, ordenando y mandando, y cambia de cuatro a ocho".

El empresario ha detallado que comunicó esta modificación a responsables de Puertos del Estado, donde encontró reticencias. "Víctor, de verdad, estáis locos, pero cómo vais a hacer esto", ha recordado que le respondieron. Aun así, mantuvo la operación: "Álvaro, no es mi problema, arregladlo entre vosotros".

También ha hecho referencia a un episodio con Correos, que realizó una transferencia de más de ocho millones sin contrato previo. "Nosotros nos hacemos cruces", ha explicado, añadiendo que decidieron devolver el dinero tras comprobar que no existía respaldo contractual.

Pagos y relaciones institucionales

Otro de los puntos abordados ha sido la negativa a asumir comisiones en determinadas operaciones. Aldama ha indicado que rechazó pagar a Ángel Víctor Torres, aunque ha matizado que la petición no procedía directamente de él, sino de Koldo García. "Yo en mi cabeza no tengo un concepto de pagar comisiones de las mascarillas", ha asegurado.

Además, ha vinculado la comercialización del material sanitario con acuerdos en territorios como Canarias y Baleares, señalando que la entonces presidenta balear Francina Armengol "accedió" a la compra.

El viaje de Delcy Rodríguez

Aldama ha dedicado parte de su intervención al viaje de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez a España en 2020. Según ha indicado, la visita fue "consensuada" y contó con el conocimiento de Pedro Sánchez y del exministro José Luis Ábalos.

"El presidente ya ha dado su visto bueno para el viaje de la vicepresidenta", ha afirmado que le comunicaron. Además, ha sostenido que la organización implicó a varios ministerios y que no se trató de una decisión improvisada. "No se monta de un día para otro, había autorizaciones", ha insistido.

No obstante, ha descrito el desarrollo final del viaje con críticas: "Parecía una película de Torrente", ha señalado, aludiendo a cambios de última hora en la gestión del vuelo.

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