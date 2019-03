Basagoiti: "Zapatero ha dejado el país roto y ahora toca coserlo"

Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco, considera que Zapatero "ha dejado el país roto y ahora toca que lo cosamos entre todos. Ojalá que sea Rajoy el presidente, pero necesitaremos la ayuda de otros partidos políticos".

"La época que viene es muy complicada, pero a los españoles se les puede decir la verdad. Sabemos que hay que apretarse el cinturón y hacer recortes. Podremos llegar a salir, como ya lo hicimos en el 96. El PP tendrá que tomar medidas determinantes, unas gustarán más y otras menos", ha explicado el popular.

"No hay consigna para no hablar de los recortes, pero sí para decir la verdad. Iremos de cara, contaremos y explicaremos las medidas. Los ciudadanos asumen que no todo puede seguir como estaba", ha insistido Basagoiti.

"A ningún periodista se le puede decir qué va a contar y qué no va a contar. No sé de quién es la culpa, pero eso no se puede hacer. Los políticos tenemos que dejar de meter el dedo en las televisiones públicas", consideraba en relación a la noticia del consejo de RTVE.

"Lo que me importa es que algo como lo del caso Faisán no ocurra nunca más en España, no si Rubalcaba se molesta. El PP estará siempre con la lucha antiterrorista pero no con las chapuzas como el Faisán", ha insistido respecto al tema.

Preguntas de la web

Uno de los internautas preguntaba a Basagoiti si el resultado en las elecciones del 20-N influiría en el pacto con el PSOE en el País Vasco, a lo que el político ha contestado que "somos personas de palabra, no estamos de acuerdo con todo lo que hace Patxi López pero le apoyamos para que haya estabilidad".

Juan, otro de nuestros internautas, quería saber si en el caso de que Rajoy eligiera a Basagoiti como miembro de su gabinete éste aceptaría. "Sería un honor que Rajoy me pidiera que estuviera en su gabinete, pero no iría, porque me presentaré de nuevo a las elecciones en el País Vasco y me gustaría ser lehendakari", ha terminado diciendo.