Aznar, sobre los casos de corrupción del PP: "No tengo que pedir perdón por nada"

EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Simancas ha exigido al expresidente que pida disculpas a los ciudadanos por el daño que la corrupción de su partido ha hecho a las instituciones españolas. Sin embargo, José María Aznar ha asegurado: "No tengo que pedir perdón por nada, no voy a pedir perdón porque usted me lo pida".