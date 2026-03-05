Rita Maestre denuncia acoso en su vivienda: "Dan mi dirección a hombres que piensan que pueden pagar por sexo"

Rita Maestre ha publicado un vídeo en redes sociales denunciando que desde hace meses sufre acoso continuado por hombres que van a su casa a cualquier hora del día pensando que pueden pagar por tener relaciones sexuales con ella.

"Es una forma de decir: sé donde vives y puedo acosarte en cualquier momento", afirma la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Lo hombres incluso han aparecido en su domicilio en horario nocturno y ha recalcado que tiene dos hijas, que puede estar dándoles de comer y que en cualquier momento puede haber un hombre "aporreando" la puerta.

Un hombre accedió al portal de la vivienda

Entre las visitas inesperadas que recibió, uno de los hombres tuvo acceso al portal de la vivienda y empezó a llamar al timbre y darle a la puerta dirigiéndose a ella en los siguientes términos: "Rita, abre la puerta".

Este hecho fue el detonante de acudir a la policía y poner una denuncia. Tras semanas de investigación, le comunican que hay alguien con la dirección de su casa y "la ofrece en internet anunciando que pueden ir a pagar por sexo". Suelen acudir hombres bajo los efectos del alcohol y a cualquier hora del día

Maestre destaca la impunidad del anonimato en redes sociales

Según su versión, Rita Maestre se ha pronunciado sobre la impunidad del anonimato en redes sociales, "yo estoy segura de que les acabarán pillando porque hay una investigación en marcha". La gran mayoría de los perfiles en redes sociales son falsos que piensan que son inmunes ante cualquier impunidad.

Recalca que los hechos se deben a su actividad política

La portavoz hace una valoración final de si "vale la pena" y que "esto no pasaría si no fuera mujer, de izquierdas y feminista". "Es un acoso político por ser mujer y por tener las ideas que tengo", afirma. A su vez, ha puesto en valor su "determinación de seguir creyendo en lo que creo, de representar a todas las personas que me dieron su voto para defender precisamente las ideas que creo".

Por último, en el vídeo subido a redes sociales, ha recalcado que "a los matones de extrema derecha, a quienes quieren amedrentarnos por hacer política, no nos vamos a callar, sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes".

