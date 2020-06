Las ausencias y las asistencias a la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el juicio por la trama Gürtel

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, estará presente en el interrogatorio al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que comparece en calidad de testigo en el juicio de la primera época de la trama Gürtel para "apoyar" a las fiscales del caso -Concepción Sabadell y Concepción Nicolás- pero no formulará preguntas en nombre del Ministerio Fiscal.

El recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción ha precisado que acude a esta nueva sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional "en un marco institucional" en tanto declaran Rajoy y el presidente del Senado, Pío García Escudero, ambos "máximos representantes de dos de los tres poderes del Estado".

No obstante, Luzón ha precisado que no acude para atribuirse protagonismo durante el juicio ni tampoco para restárselo a las fiscales del caso, que son las que dirigirán el interrogatorio al presidente del Gobierno, según ha informado la Fiscalía General del Estado. A su juicio "lo más razonable" es que sean estas representantes del Ministerio Público las que se encarguen de formular las preguntas a Rajoy en caso de que quede alguna cuestión que no haya sido formulada previamente por las partes.

El presidente del Gobierno comparece en calidad de testigo a petición de la acusación popular ejercida por ADADE que le preguntará por su conocimiento acerca de las actividades realizadas entre 1999 y 2005 por la trama Gürtel ya que durante los años 1990 y 2003 fue vicesecretario general del PP y "responsable de asuntos electorales" del partido.

También asistirá a la sesión es el extesorero 'popular' Luis Bárcenas, han afirmado dichas fuentes, que han señalado que no irá acompañado de su mujer, Rosalía Iglesias, también acusada en esta pieza.

Las ausencias

El 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, su 'número dos, Pablo Crespo, y el responsable de una de las empresas de la red en Valencia, Alvaro Pérez 'El Bigotes', no acudirán a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares para asistir a la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Rajoy tendrá que testificar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por participar en las actividades de la Gürtel realizadas entre 1999-2005, entre los que se encuentran algunos ex altos cargos del PP como el extesorero Luis Bárcenas y los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda -exmarido de la exministra Ana Mato- y en la que la formación política es considerada partícipe a título lucrativo.

Las fuentes consultadas han indicado que ni Correa, ni Crespo, ni Pérez acudirán a la sesión número 101 del juicio que comenzó el pasado 4 de octubre. De hecho, los principales acusados -al igual que el resto- no tienen la obligación de asistir a la vista oral si el testigo no es propuesto por ellos mismos o no tienen relación o implicación con el mismo, tal y como lo decidió el tribunal presidido por el magistrado Angel Hurtado.

Además, los líderes de la trama Gürtel están eximidos de presenciar las sesiones del juicio para evitar las dificultades de los traslados desde la prisión de Valdemoro (Madrid) en la que ingresaron el pasado mes de febrero para cumplir la condena de 12 y 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por por amañar los contratos de los 'stand' de la Comunidad Valenciana en Fitur.