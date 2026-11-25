A cinco días de las elecciones generales, el Gobierno ha aprobado una importante batería de reales decretos leyes en el último Consejo de Ministros que se celebra antes de las urnas.

La ampliación del permiso de paternidad hasta las 20 semanas, del permiso por fallecimiento de un familiar a 10 días, la prórroga de ayudas al transporte público, el impuesto a la banca para para recaudar 1.400 millones de euros que se destinarán a políticas de Vivienda, son algunas de las medidas que han visto luz verde este martes.

La ministra portavoz, Elma Saiz, defendía la actuación del Ejecutivo frente a las acusaciones de electoralismo señalando que algunas medidas, como las rebajas fiscales y medidas de simplificación fiscal destinadas a los autónomos, deben entrar en vigor antes del 1 de enero y que todas ellas son iniciativas que el Consejo de Ministros adopta "en tiempo y forma" y después de un "trabajo" y una "madurez". Además ha insistido en que siguen gobernando hasta el último día.

Tras ello, el presentador y director de Noticias 2 en Antena 3, Vicente Vallés, hacía la siguiente reflexión: "Todos los Gobiernos, da igual de qué partido, han aprovechado los Consejos de Ministros en las campañas electorales. Ninguno ha evitado la tentación de utilizar el dinero del contribuyente para hacer regalos a aquellos votantes a los que quisieran seducir en el último momento. La diferencia con lo que ha ocurrido en esta campaña no es tanto el qué sino el cómo y el cuánto, porque esta vez se ha hecho sin pudor alguno y con una disponibilidad de dinero que resulta sorprendente para un Gobierno que lleva cuatro años sin ni siquiera cumplir su obligación constitucional de presentar un proyecto de presupuestos y a eso se une que algunos beneficios sociales que hoy ha decretado el Gobierno no se van a pagar con dinero del Estado, sino que lo pagarán los empresarios y los autónomos. Es una especie de invito yo, pero pagas tú".

Añade Vallés: "Solo hoy, el Consejo de Ministros ha lanzado todas estas medidas que ven que se suman a las muchas más que ya se habían aprobado en los Consejos de Ministros ordinarios y extraordinarios de las últimas semanas, pero Moncloa asegura que esto no tiene nada que ver con las elecciones que se van a celebrar dentro de solo 5 días. Nada que ver. Lo que ha hecho Moncloa es poner en marcha una pesca de arrastre a la desesperada consistente en echar una gran red con medidas para diferentes sectores sociales en la confianza de pescar a todos los votantes posibles, a todos los que aún puedan convencer. Y se hace con un criterio muy desahogado, ¡qué no sea por dinero!"